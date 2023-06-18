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الأحد 18 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجيش السوداني يعلن موافقته على اتفاق وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة

الجيش السوداني
الجيش السوداني
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أعلن الجيش السوداني اليوم الأحد موافقته على مقترح هدنة وقف إطلاق النار مع قوات الدعم السريع  فى جميع أنحاء السودان لمدة (72) ساعة اعتبارًا من تاريخ (18 - 21 يونيو) الساعة (6) صباحًا بتوقيت الخرطوم.

وقال في بيان له: "تعلن القوات المسلحة موافقتها على مقترح الميسرين لمحادثات جدة ( المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة) بهدنة لتيسير النواحي الإنسانية لمدة ٧٢ ساعة، تبدأ اعتبارا من تمام الساعة السادسة صباح يوم ١٨ يونيو، وتنتهي في الساعة السادسة من صباح يوم ٢١ يونيو ٢٠٢٣م.

كما ننوه إلى أنه وبالرغم من إلتزامنا بالهدنة، إلا أننا سنتعامل بالرد الحاسم حيال أي خروقات يقوم بها المتمردون خلال  مدة سريانها".

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