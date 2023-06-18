فوز قائمة «عطاء بلا حدود» في انتخابات الغرفة التجارية بالدقهلية

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الغرفة التجارية بالدقهلية نتائج فرز الأصوات، حيث جاءت النتيجة بفوز قائمة “عطاء بلا حدود” كاملة والتى يقودها المهندس أحمد رعب رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية وعضو الإتحاد العام للغرف التجارية المصرية.

حيث شهدت الانتخابات أمس السبت تنافس ٩ مرشحين على ٨ مقاعد وبدأت عملية الاقتراع من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً فى ٨ لجان داخل المحافظة وذلك بعد استبعاد ٣ مرشحين من السباق الانتخابي نظرا لكونهم أعضاء بمجلسي النواب والشيوخ.

وجاءت نتيجة الانتخابات حصول المهندس أحمد رعب رئيس الغرفة الحالى وأمين حزب حماة الوطن بالدقهلية وهو مهندس مدني ويعمل فى مجال الاستيراد والتصدير والتوريدات العمومية والاستثمار العقارى وتجارة المعدات الثقيلة على عدد ١٧٦٠ صوتًا، والدكتور مدحت الفيومى نائب رئيس الغرفة الحالى ويعمل بمجالات تجارة الحلوى والاستيراد والتصدير على ١٧٥١ صوتا، والمحاسب سامى سلطان نائب رئيس الغرفة الحالى ورئيس شعبة المواد البترولية ويعمل بمجال مستودعات البوتاجاز والتجارة على ١٧٦٧ صوتا، والدكتور حاتم المير أمين صندوق مساعد الغرفة الحالى ويعمل بمجال الاستيراد والتصدير على ١٧٧١ صوتا، والمحاسب السيد حمد التهامى سكرتير الغرفة الحالى ويعمل فى مجال الاستثمارات العقارية وتصنيع وتجارة مواد البناء على ١٧٧٣ صوتا، وعقيل محمد إبراهيم وشهرته أشرف محسن قومسيونجى خضر وفاكهة على ١٧٧١ صوتا، وحسن الحنفى الناغى ويعمل بمجالات تنظيم المعارض والمؤتمرات والخدمات التكنولوجية على ١٧٦٧ صوتا، ومحمد السيد جاد صاحب مقهى ومزادات عامة وتصدير على ١٧٥٧ صوتا.

وكانت الانتخابات قد أجريت فى ٨ لجان واحدة رئيسية واللجان الأخرى فرعية وجاء توزيعها كالتالي

لجنة رقم ١ ومقرها النادى الاجتماعي باستاد المنصورة الرياضي وتشمل ناخبي بندر ومركز المنصورة ولجنة رقم ٢ ومقرها النادى الاجتماعي باستاد المنصورة وتشمل باقي ناخبي بندر ومركز المنصورة ولجنة رقم ٣ ومقرها مجلس مدينة طلخا وتشمل ناخبي بندر ومركز طلخا وبندر ومركز بلقاس وبندر ومركز نبروه والستامونى وجمصة ولجنة رقم ٤ ومقرها قاعة أم كلثوم بالسنبلاوين وتشمل ناخبى بندر ومركز السنبلاوين وبندر ومركز تمى الأمديد وبندر ومركز أجا ولجنة رقم ٥ ومقرها الوحدة المحلية لمجلس مدينة ميت غمر وتشمل ناخبي بندر ومركز ميت غمر ولجنة رقم ٦ ومقرها الوحدة المحلية لمجلس مدينة دكرنس وتشمل ناخبي بندر ومركز دكرنس وبنى عبيد وشربين ولجنة رقم ٧ ومقرها الوحدة المحلية لمجلس مدينة منية النصر وتشمل ناخبي بندر ومركز منية النصر والكردي ولجنة رقم ٨ ومقرها الوحدة المحلية لمجلس مدينة المنزلة وتشمل ناخبي بندر ومركز المنزلة والجمالية والمطرية وميت سلسيل.

وجاءت أعلى اللجان تصويتا لجنة رقم ٤ ومقرها قاعة أم كلثوم بمدينة السنبلاوين بإجمالي حضور ٦١٨ ناخبا، تليها لجنة رقم ٥ ومقرها مجلس مدينة ميت غمر بإجمالى حضور ٤٧٣ ناخبا، تليها لجنة ١ و٢ ومقرها ستاد المنصورة بإجمالى حضور ٣٧٤ ناخبا.

ومن المقرر أن يقوم وزير التجارة والصناعة بتعيين عدد ٨ أعضاء آخرين ليكمل النصاب القانوني للمجلس ١٦ عضوًا.