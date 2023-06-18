ضبط قائد ميكروباص رفع الأجر على المواطنين في الشرقية

رصدت الأجهزة الأمنية لما تم نشره على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمنًا إدعاء أحد الأشخاص بقيام قائد سيارة "ميكروباص" بتحميل عدد ركاب أكثر من المسموح به، مما تسبب فى حالة من التكدس والاختناق بخط (ههيا – الزقازيق – الشرقية)، وكذا محاولته رفع قيمة الأجرة المحددة وعند اعتراض الركاب ادعى وجود عطل بالسيارة وطالبهم بالنزول وقيامه بالهرب تاركهم بمنتصف الطريق.

بالفحص تم تحديد السيارة وقائدها وتبين أنه (سائق، مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور.. وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.