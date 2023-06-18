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الأحد 18 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط قائد ميكروباص رفع الأجر على المواطنين في الشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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رصدت الأجهزة الأمنية لما تم نشره على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمنًا إدعاء أحد الأشخاص بقيام قائد سيارة "ميكروباص" بتحميل عدد ركاب أكثر من المسموح به، مما تسبب فى حالة من التكدس والاختناق بخط (ههيا – الزقازيق – الشرقية)، وكذا محاولته رفع قيمة الأجرة المحددة وعند اعتراض الركاب ادعى وجود عطل بالسيارة وطالبهم بالنزول وقيامه بالهرب تاركهم بمنتصف الطريق.

بالفحص تم تحديد السيارة وقائدها وتبين أنه (سائق، مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور.. وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

فيس بوك ميكروباص رفع قيمة الأجرة المحددة