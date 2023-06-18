ضبط المتهم بفيديو الترويج لجهاز يستخدم في طمس اللوحات المعدنية للسيارات

رصدت الأجهزة الأمنية لما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على تطبيق "تيك توك" من مقطع فيديو يقوم خلاله القائم على النشر بالترويج لجهاز يتم تثبيته على اللوحات المعدنية للسيارة (ستارة سوداء كهربائية) يمكن لقائدها التحكم به لإخفاء أو إظهار اللوحات المعدنية، وذلك بأحد المحلات بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر وتبين أنه (مالك محل إكسسوارات "بدون ترخيص"– مقيم بالقاهرة).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى "الأمن العام – نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات" أمكن ضبط المذكور، وبتفتيش المحل عُثر على ( عدد 58 قطعة إكسسوار مجهولة المصدر- جهاز بوق "هورن" - عدد 4 جهاز أضواء مبهرة) ولم يتم العثور على ثمة ستائر إلكترونية، وبسؤال المذكور قرر أنه قد قام بنشر مقطع الفيديو مُنذ ثلاث سنوات على سبيل الدُعابة وأنه لم يقُم ببيع أية ستائر إلكترونية من قِبل.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكور.. لحيازته سلع مجهولة المصدر والغش والتدليس لوجود سلع غير مدون عليها بلد المنشأ وعدم الإعلان على الأسعار، وإدارة منشأة بدون ترخيص.