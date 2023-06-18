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الأحد 18 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

نجم سلة الأهلي: رفضت التجديد للأحمر وفضّلت الزمالك على الاتحاد

أحمد إسماعيل لاعب
أحمد إسماعيل لاعب كرة السلة بنادي الزمالك
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تحدث أحمد إسماعيل لاعب كرة السلة بنادي الزمالك بشأن رحيله عن النادي الأهلي بعد نهاية الموسم المنقضي وتوقيعه للزمالك لمدة 3 مواسم مقبلة. 

وقال أحمد إسماعيل في تصريحات إعلامية اليوم، رحلت عن الأهلي بسبب الاختلاف على مدة التعاقد وبعض البنود الموجودة في العقد الجديد".

وتابع: "الأهلي كان يرغب في التوقيع معي لمدة 4 سنوات بينما أنا كنت ارغب في التوقيع لمدة عامين فقط، بجانب اختلافنا بشأن بند نسبة المشاركة مع الفريق".

وأضاف، "المفاوضات مع الأهلي لم تكتمل ولكنها سارت بشكل جيد وبدون أي أزمة، وحافظنا على علاقتنا الجيدة بعد الاتفاق على عدم التجديد، بعدها بدأ الزمالك في الحديث معي وتلقيت عروض من أندية أخرى من بينها نادي الاتحاد السكندري". 

وواصل أحمد إسماعيل تصريحاته "استخرت الله وشعرت بالراحة بالانتقال إلى نادي الزمالك ووقعت على العقد لمدة 3 سنوات مقبلة".

واختتم، أمامنا تحدي كبير في الموسم المقبل لنادي الزمالك، وسنبذل قصارى جهدنا لآخر ثانية مع الفريق من أجل تحقيق أفضل شيء ممكن في الموسم القادم".

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