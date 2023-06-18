حملات أمنية مكبرة تستهدف أوكار تجار المخدرات في القاهرة

رصدت الأجهزة الأمنية لما تم نشره على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن إدعاء (أحد الأشخاص- مقيم بالقاهرة) انتشار أعمال البلطجة وترويج المواد المخدرة بمنطقة المطرية بالقاهرة.

بالفحص تبين قيام الأجهزة الأمنية بتوجيه العديد من الحملات الأمنية على المنطقة محل الشكوى خلال الفترة من 1/2/2023 حتى 13/6/2023 أسفرت جهودها عن ضبط عدد 103 قضية إتجار بالمواد المخدرة بإجمالى 109 متهم، ضُبط بحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2،046 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 1،174كيلو جرام –كمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت 205 جرام –كمية من مخدر البودر - كمية من مخدر الهيدرو -كمية من مخدر الإستروكس– عدد (1239) قرص مخدر- 2 سلاح خرطوش- 31 سلاح أبيض).. وجارى إستمرار توجيه الحملات بالمنطقة المشار إليها لضبط كافة المخالفات.