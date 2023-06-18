قوات الدعم السريع ترحب باتفاق وقف إطلاق النار وتشيد بجهود الوساطة السعودية الأمريكية

أعلنت قوات الدعم السريع، اليوم الأحد، "ترحيبها بتوقيع اتفاق مع الجيش السوداني، بشأن وقف إطلاق نار قصير الأجل في السودان.

وقالت قوات الدعم السريع، في بيان لها: "ترحب قوات الدعم السريع، بإعلان وقف إطلاق النار والهدنة الإنسانية لمدة 72 ساعة تبدأ في تمام الساعة السادسة من صباح يوم الأحد 18 يونيو حتى السادسة صباحًا من يوم الأربعاء 21 يونيو 2023م.

ونؤكد التزامنا التام خلال هذه الفترة بالوقف الكامل لإطلاق النار في جميع أنحاء السودان بما يخدم أغراض الهدنة الإنسانية لاسيما تسهيل إيصال المساعدات الانسانية للمدنيين، وزيارة المرافق العامة كالمستشفيات ومحطات المياه والكهرباء من أجل إصلاحها وإعادة تشغيلها وفتح الممرات الآمنة للمواطنين.

نؤكد التزامنا التام بإعلان جدة واحترام قانون حقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب.

ونشيد بجهود الوساطة السعودية الامريكية التي بذلتها خلال المرحلة الماضية لحل الأزمة في بلادنا، ونتطلع أن تفي المليشيا الانقلابية وفلول النظام البائد، بالهدنة الانسانية وعدم عرقلة جهود المساعدات الإنسانية لرفع المعاناة عن شعبنا".