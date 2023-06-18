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الأحد 18 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

محمد حماقي يتألق في حفل التجمع الخامس .. صور

محمد حماقي
محمد حماقي
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أحيا النجم محمد حماقي حفلا غنائيا ضخما في الجامعة الأمريكية وسط حضور الآلاف من الجمهور الذي ملأ مكان الحفل قبل ساعات من انطلاقته، بمنطقة التجمع الخامس.

وأنار حماقي سماء التجمع الخامس بتوقيع مصمم الإضاءة  طارق صبري، وقدم خلال الحفل مجموعة من أغانيه التي لاقت تفاعلا كبيرا من كل الحضور منها "ياستار، ناويها، نفسي ابقي جنبه، ادرينالين" وغيرها من الأغاني.

ويعكف حماقي في الوقت الحالي على تجهيز مفاجأة للجمهور من المفترض أن يكشف تفاصيلها خلال الفترة المقبلة.

ويعيش حماقي خلال هذه الفترة حالة من الانتعاش الفني، حيث يواصل في الوقت الحالي تجهيز أغاني ألبومه الجديد المقرر طرحه قريبا على منصات الموسيقى وموقع اليوتيوب  بعد ألبومه الأخير “يا فاتني”.

ويتعاون حماقي في ألبومه الجديد مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين ومن أبرزهم أيمن بهجت قمر والملحن تيام طارق ومهندس الصوت ماهر صلاح.

محمد حماقي حفل التجمع الخامس