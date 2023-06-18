الشرطة الباكستانية تعتقل ستة إرهابيين ينتمون لمنظمات محظورة

اعتقلت الشرطة الباكستانية ستة أشخاص من العناصر الإرهابية، خلال عمليات أمنية نفذتها في إقليم البنجاب الشرقي.

وأوضحت وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة في بيان أمس السبت، أن المعتقلين ينتمون إلى منظمات محظورة، وكانوا مطلوبين منذ فترة لتورطهم في تنفيذ عمليات وأنشطة إرهابية، وتم اعتقالهم من مدن مولتان وكوجرانوالة وديرة غازي خان .

وأضافت أن وحدة مكافحة الإرهاب تنفذ عمليات أمنية في مختلف أنحاء باكستان ، مشيرة إلى أنه تم خلال العمليات مصادرة متفجرات وقنابل يدوية وأجهزة حاسوب محمولة وأوراق عملة كانت بحوزة الإرهابيين في إقليم البنجاب .