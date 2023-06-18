الزمالك يرفض رحيل نجوم الصف الأول بالميركاتو الصيفي

تجهز إدارة نادي الزمالك ميركاتو صيفيا قويا، وذلك استعدادًا للموسم الجديد، خاصة أن الموسم الحالى شهد تعثرا كبيرا لفريق الكرة بالنادى الأبيض محليا وفى البطولة الأفريقية، وهو ما أغضب جماهير الزمالك وجعلها تهاجم مجلس الإدارة واللاعبين فى العديد من المباريات.

وقال مصدر داخل النادى الأبيض لـ«البوابة»، إن الإدارة تدرس التعاقد مع 8 لاعبين سوبر على الأقل حتى يعود الفريق الأبيض لمنصات التتويج مرة أخرى بداية من الموسم المقبل، حيث ستأتى التدعيمات فى أكثر من مركز، سواء قلب الدفاع أو وسط الملعب أو خط الهجوم، بالإضافة لمركز الظهير الأيمن الذى يتواجد به حاليا التونسي حمزة المثلوثي فقط وقارب أيضا عقده على الانتهاء وقد يرحل عن الفريق حال رغبة إدارة الزمالك فى عدم استمراره مع الفريق الأبيض.

واستقرت إدارة النادى الأبيض على عودة لاعبين من الإعارة حتى الآن، وهما يوسف أوباما الذى انتهت تجربة احترافه بدوري الدرجة الثانية السعودي وتواجد فى مقر النادي فى الساعات الماضية للاجتماع مع مسئولى النادى الأبيض، بالإضافة لمحمود علاء والذى تنتهى إعارته للاتحاد السكندري بنهاية الموسم الحالى أيضا، وتواجد داخل مقر الزمالك فى الساعات الماضية للاتفاق على قرار عودة بداية من الموسم الجديد، خاصة أن الزمالك يحتاج لأكثر من مدافع بعد الإصابة الطويلة لمحمود الونش والتى ستمتد لأشهر طويلة مقبلة حتى يعود للملاعب مرة أخرى بشكل قوى.

فى السياق ذاته أكد مصدر بالزمالك، أن إدارة النادى الأبيض ترفض رحيل نجوم الصف الأول عن الفريق بفترة الانتقالات الصيفية المقبلة وعلى رأسهم، النجم أحمد مصطفى زيزو والذى يقدم مستوى مميزا مع الفريق دفاعيا وهجوميا ويساهم فى تسجيل وصناعة الأهداف فى معظم المباريات، بالإضافة لأحمد فتوح الظهير الأيسر الدولى والذى يتلقى عروضا بشكل دائم للرحيل، لكن إدارة النادى ترفض رحيله مع نجوم الصف الأول للمحافظة على قوام الفريق.

وبالحديث عن الفريق الأبيض، فيواصل اليوم الأحد تدريباته بمقر النادى الأبيض فى ميت عقبة وذلك استعدادا لموقعة فاركو فى دور الـ 16 لبطولة كأس مصر، فى اللقاء المقرر له يوم الجمعة المقبل، على استاد القاهرة الدولى.

وسيكون الزمالك جاهزا لموقعة فاركو بالقوة الضاربة للفريق، حيث لم يعانى أى لاعب من الإصابة باستثناء الغياب الطويل لمحمود الونش، بينما سيتواجد بقية النجوم بشكل طبيعى بكامل جاهزيتهم البدنية والفنية للقاء.