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الأحد 18 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مفاجأة من العيار الثقيل.. صوت واحد فقط بمركز ومدينة بسيون في انتخابات الغرفة التجارية بالغربية

انتخابات الغرفة التجارية
انتخابات الغرفة التجارية
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 شهدت عملية فرز الأصوات في انتخابات الغرفة التجارية بالغربية عن مفاجأة من العيار الثقيل خلال عملية الفرز بعد أن أسفرت عملية الفرز في الصندوق الخاص بمركز ومدينة بسيون عن حضور ناخب واحد فقط من نحو 3500 ناخب ممن لهم حق التصويت.

وكانت اللجنة القضائية المشرفة علي انتخابات الغرفة التجارية بمحافظة الغربية بدأت في عملية فرز الأصوات في حضور المرشحين وأنصارهم وسط إجراءات أمنية مشددة. 
وشهدت انتخابات الغرفة التجارية بمحافظة الغربية في الساعات الأخيرة قبل غلق باب التصويت زيادة الإقبال من أعضاء الغرفة لانتخاب مجلس إدارة الغرفة التجارية الجديد.
يشار إلى أن سباق الانتخابات بدور بين ثلاث قوائم هي مجموعة العطاء رجل الأعمال "محمد مصلح" وشادي يسري ومحمد الزهيري وأمين غدية وشريف البشبيشي ومحمود عيسى ولطفي أمين وصلاح عفيفي ومجموعة ائتلاف الوطني يتزعمها رجل الأعمال  "محمود عياد" ومجموعة معا لاستمرار البناء يتزعمها رجل الأعمال الدكتور "صلاح الكموني" وسط صراعات شرسة من أجل حشد أصوات الجمعية العمومية والذي يبلغ عددها قرابة 34788 صوتا بمختلف الشعب التجارية.

إجراءات أمنية مشددة الجمعية العمومية الغرفة التجارية بالغربية الغرفة التجارية