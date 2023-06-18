الجمعية المصرية للتنوير تكرم الكاتب الصحفي سليمان شفيق

كرمت الجمعية المصرية للتنوير خلال احتفاليتها بالذكرى الحادية والثلاثون لاستشهاد المفكر الدكتور فرج فودة، دفاعا عن الدولة المدنية، الكاتب الصحفي سليمان شفيق، الدكتور رامي عطا أستاذ الصحافة بإحدى الجامعات الخاصة، الكاتب عادل نعمان.

الجدير بالذكر سليمان شفيق سليمان، مواليد 7 مارس 1953 حصل على ماجستير الإعلام – سيسو سيكولوجيا الشخصية الرئيسة في الرواية المصرية الطليعة نماذج (نجيب محفوظ – يوسف إدريس – يحيى الطاهر عبد الله – صنع الله ابراهيم ) – كلية الإعلام جامعة موسكو – 1987

له العديد من الخبرات العملية الصحفية والإعلامية أبرزهم:

صحفي بجريدة النداء اللبنانية 1978 – 1982.

صحفي بوكالة الأنباء الفلسطينية وفا 1979 – 1982.

صحفي بجريدة معركة لسان حال الصامدين الصامدين في حصار بيروت – يونيو: أكتوبر 1982.

مراسل جريدة النداء اللبنانية بموسكو 1982 – 1987.

صحفي بجريدة الأهالي 1987 – 2004.

صحفي بجريدة وطني 1999 –2016.

كاتب حر في جريدة روزا اليوسف 2008 ـــــ 2012.

كاتب في مجلة روزا اليوسف 2008 ــــــ 2012.

كاتب في جريدة وموقع اليوم السابع 2010 ــــ الآن.

كاتب في جريدة الوطن 2012 ـــ 2013.

كاتب في جريدة الصباح 2013 _ حتى الآن.

مستشار التحرير بجريدة البوابة نيوز 2021/ الأن.

نشاط الإعلام السياسي:

محلل سياسي في قناة ONtv 2013-2015.

محلل سياسي في قناة nile tv 2014 حتى الأن.

محلل سياسي فى قناة CBC 2012-2013.

محلل سياسي في الجزيرة مصر 2011_2012.

محلل سياسي في قناة العاصمة 2016.

محلل سياسي في قناة صدي البلد 2016.

محلل سياسي الحرة مصر 2017.

محلل سياسي الفضائية المصرية 2017.

خبرات عمل في صحافة المجتمع المدني وحقوق الإنسان:

صحفي مؤسس في جريدة " حقوق الناس " لسان حال مركز المعلومات والدراسات القانونية لحقوق الإنسان، والجمعية الوطنية لحقوق الانسان خلال الأعوام ( 1993 –1999). ((2002-2003)

مؤسس ورئيس تحرير مجلة " المجتمع المدني " – مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية - 1992: 1997.

مستشار تحرير مجلة " المجتمع المدني " - 1997: 1997.

مؤسس ورئيس تحرير مجلة " نهضة مصر "- جمعية مصر الطيبة - 1995: 1997.

مستشار ورئيس تحرير مجلة "نهضة مصر ""- جمعية مصر الطيبة - 1994: 1997.

مستشار تحرير، مراسل، نشره بديل – مركز بديل الفلسطيني القدس – بيت لحم – الخليل – 1996: 2002.

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صحافة المجتمع المدني:

مؤسس ومستشار تحرير مجلة " العالم بين ايدينا " – اطفال الأمانه العامة للمدارس الكاثوليكية 1999: 2003.

مؤسس ومحرر نشرة " معا " – مشروع تحسين التعليم للبنك الدولي والاتحاد الاوروبي 2001: 2003.

مؤسس ومحرر مجلة العدالة والسلام 2012: الأن.

مؤسس ومدير تحرير البوابة نيوز 2012: 2013.

كاتب وصحفي ومحلل سياسي لموقع اقباط متحدون 2013 / 2021.

مساعد رئيس تحرير جريدة البوابة نيوز 2020 / 2021.

خبرات بحثية صحفية:

مؤسس ورئيس تحرير التقرير السنوي للمجتمع المدني في الوطن العربي – مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية – 1993 - 1994.

مستشار تحرير التقرير السنوي للمجتمع المدني في الوطن العربي ومحرر القسم الخاص بمصر 1995: 1996.

مؤسس ورئيس تحرير تقرير الملل والنحل والأعراق _ ومحرر القسم الخاص بمصر ووادي النيل - مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية 1993 : 1995.

مستشار تحرير – ومحرر القسم الخاص بالأكراد بتقرير الملل والنحل والأعراق – مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية - 1996: 1997.

مؤسس ورئيس تحرير تقرير الاقباط بين ثورتين _2015 _ مجموعة باحثين _ 2015

ب: تحرير كتب: الاكراد - مركز ابن خلدون 1993، الشيعة - مركز ابن خلدون 1993، والاقباط - مركز ابن خلدون 1993، والانتخابات المصرية - مركز ابن خلدون 1995، وقبائل جنوب السودان - مركز ابن خلدون 1995.

الاقليات اللبنانية - مركز ابن خلدون 1995، والمجتمع المدني في سوريا - مركز ابن خلدون 1995، والمجتمع المدني في فلسطين - مركز ابن خلدون 1995.

القدس والكنيسة المصرية – مركز الإعلام البطريريكي للكنيسة القبطية الارثوذكسيه 1996.

الأسرى المصريين في حرب 1956 – 1967 – اشتراك في التحرير- مركز الدراسات والمعلومات القانونية لحقوق الانسان – 1997، والخطاب النقدي للتعليم – الامانة العامة للمدارس الكاثوليكية – 2003.

مؤسسات منضم إليها:

حزب التجمع.

حركة فتح.

مركز ابن خلدون.

الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان.

جمعية النهضة العلمية والثقافية.

جمعية التنوير.

نقابة الصحفيين المصريين.

اتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينية.

دراسات علمية منشورة

" الاقباط بين الحرمان الوطني والكنسي " – إشراف د / سعد الدين إبراهيم – تقديم د. مصطفى الفقي القاهرة – دار الأمين 1995.

الطبعة الثانية تحت الطبع مركز المحروسة للطبع والنشر

" فصل الأقباط " في موسوعة الملل والنحل والأعراق في الوطن العربي – إشراف وتقديم د. سعد الدين ابراهيم – مركز ابن خلدون 1994.

" الصراع في جنوب السودان " – اشراف د. حيدر ابراهيم – بحث مقدم مؤتمر المصالحة السودانية بلندن 1994 – نشر باللغة الانجليزية في مجلة مؤسسة حقوق الأقليات بلندن (M.R.G ) -1995 .

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" الصراعات الكردية الكردية " اشراف د. فالح عبد الجبار – بحث قدم في ورشة عمل بدمشق حول مستقبل القضية الكردية –تقديم من السيد جلال الطلباني – نشر باللغة الانجليزية في مجلة مؤسسة حقوق الاقليات بلندن (M.R.G ) 1995

" رحلة الى فلسطين " – تقرير عن مراقبة الانتخابات بالسطة الوطنية الفلسطينية – تقديم ميخائيل وراشوفسكي – محمد جرادات – مركز ابن خلدون – 1997.

"تديين الصراع العربي الإسرائيلي حول القدس" – مراجعة الراحل فيصل الحسيني – قدم بمركز الدراسات الفلسطينية بالقدس في سيمنار حول القدس في الاديان ونشر 1997 بمجلة دراسات فلسطينية

" النشرات المدنية العربية بين مهارات الصحفية والمفاهيم المدنية " – إشراف د.سعد الدين ابراهيم – بحث قدم بورشة النشرات العربية ونشر في كتاب باسم الورشة مركز ابن خلدون – 1995.

" حافظ الاسد على طريق السادات " - إشراف د.سعد الدين إبراهيم بحث قدمه لمركز كارتر بواشطن ونشر في مجلة المجتمع المدني - مركز ابن خلدون - 1995.

" المؤسسة المدنية بين الديموقراطية الداخلية والفردية وامكانيات المساءلة " –اشراف د. سعد الدين ابراهيم – قدم بورشة المؤسسات المدنية العربية ببيروت 1996 – اشراف د. محمد عبد المنعم سعيد ونشر في كتاب باسم الورشة دار المدني بيروت 1996.

" إعلام التفاوض " – اشراف د. مصطفى الفقي – بحث قدم لسيمنار دور الاعلام في المفاوضات الفلسطينية - الاسرائيلية – في ندوه تحمل نفس العنوان بباريس 1997 – ونشر في مجلة بديل الفلسطينية 1998.

" إحتمالات ظهور جماعات عنف مسيحية " – اشراف د. سعد الدين ابراهيم بحث قدم بمؤتمر جماعة الديموقراطية 1998 – ونشر في كتاب للجماعة 1998.

" نحو لاهوت تحرير مصري عربي إسلامي مسيحي " – إشراف الاب وليم سيدهم اليسوعي، بحث قدم في نوة لاهوت التحرير – كينج مريوط 2003 وتم طبعه في كتاب 2004 يحمل نفس العنوان عام 2004.

بالإضافة إلى عدد 25 ورقة بحثية قدمت في ندوات غير علمية أو غير منشورة حول المجتمع المدني وحقوق الانسان والاقليات.

الأقباط من لاهوت التحرير الي ميدان التحرير _ مركز المحروسة للنشر _ القاهرة 2014.

خبرات عملية:

باحث بمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية 1992: 1996.

مستشار بمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية 1997: 1998.

منسق وحدة المجتمع المدني بمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية 1992: 1993.

منسق وحدة الملل والنحل والأعراق بمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية 1995: 1996.

منسق برامج بمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية 1996: 1997.

منسق مشروع التكوين والتدريب لأطفال الامانة العامة للمدارس الكاثوليكية 2001: 2003.

مخطط برامج لأمانة الإعلام للأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية 2001: 2004.

المستشار الإعلامي لتخطيط البرامج لمشروع تحسين التعليم - البنك الدولي – الاتحاد الاوروبي 2002: 2004.

عضو لجنة تقصي الحقائق في جنوب السودان بمنظمة امنسيتي انترناشونال 1993: 1994.

عضو لجنة تقصي الحقائق في يوغوسلافيا السابقة ( الصرب والبوسنة والهرسك ) بمنظمة امنسيتي انترناشونال 1995.

عضو لجنة مراقبة الانتخابات الدولية – جنوب افريقبا – 1996.

رئيس الوفد المصري الأهلي لمراقبة الانتخابات الفلسطينية وعضو الوفد المصري المراقب لتنفيذ اتفاقيات اوسلو ديسمبر 1996: فبراير 1997.

منسق مؤتمر الملل والنحل والأعراق - ليماسول قبرص – 1994.

منسق ورش عمل الأقباط في الحياة العامة المصرية 1995: 1997 – القاهرة – جنيف، عقدت تحت إشراف لجنة حقوق الأقليات بالأمم المتحدة ومركز ابن خلدون للدراسات الانمائية.

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رئيس ومنسق برامج التكوين والتدريب الصحفي والتنمية البشرية – جريدة وطني – 2000: 2005.

مستشار مشروع التطوع والعمل الاجتماعي بالأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية 2004.

منسق نادي السينما بجمعية النهضة العلمية والثقافية 2003.

مستشار جمعية النهضة العلمية والثقافية 2001: حتى الان

نائب مدير مركز الجزويت بالإسكندرية 2005: حتى 2015

مشرف على مركز التكوين الصحفي بجريدة وطني من 2002 وحتى 2016

مشرف على مركز التكوين الصحفي بمركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية من 2005 وحتى 2016

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