شراكة بين “جوميا” و“راية للتجارة” لتطوير سوق الأجهزة المنزلية والإلكترونيات

وقعت كل من راية للتجارة، إحدى شركات راية القابضة للاستثمارات المالية، ومنصة جوميا شراكة استراتيجية لتعزيز عملياتهما في سوق الإلكترونيات والأجهزة المنزلية محلياً وإقليمياً وتوسيع نطاق خدماتهما وقاعدة عملائهما.

تكرس جوميا وراية إمكاناتهما للتعاون في مجالات التجارة الإلكترونية، والتصدير، والخدمات اللوجستية، وخدمات ما بعد البيع، بمصر ونيجيريا، إذ تهدف الشراكة إلى توفير الإلكترونيات والأجهزة المنزلية من مُختلف العلامات التجارية المحلية والعالمية بأسعار تنافسية مدعومة بطرق السداد المختلفة؛ كالدفع بالتقسيط، وعبر البطاقات الائتمانية، ونقداً، لتناسب جميع شرائح المجتمع.

أكد باسم مجاهد، الرئيس التنفيذي لشركة راية للتجارة، أن الشراكة مع منصة جوميا تضمن حصول العملاء على الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية الموثوقة والمعتمدة بأسعار تنافسية وبمعايير الجودة العالمية التي تحرص راية على استيفائها في كافة خدماتها ومنتجاتها.

وأضاف: “منذ أكثر من عِقدين، توطِّد راية شراكاتها مع الشركاء الفاعلين في الأسواق المصرية والعالمية، ومن ثم نعتز بالتعاون مع جوميا كشركة رائدة في مجال التجارة الإلكترونية، لا سيما بالنظر إلى نقاط التلاقي بين الجانبين على أصعدة تحري التميز والالتزام بالجودة والكفاءة على مستوى المنتجات، وعمليات البيع، وخدمات ما بعد البيع”.

ومن جانبه، اكد هشام الجابري، الرئيس التنفيذي لشركة جوميا في مصر أن هذه الشراكة من شأنها خلق فرص كبيرة للشركات المصرية في القارة الأفريقية وتعزيز تصدير المنتجات الوطنية إلى الخارج. وأضاف أن جوميا تضع العميل دائما نصب أعينها في ظل التطور الكبير الذي تشهده البلاد داخليًا وخارجيًا بهدف خلق بيئة جاذبة لنمو أعمال التجارة الإلكترونية في السوقين المصرية والإأفريقية.

وأضاف الجابري: “منذ انطلاقها في مصر منذ 11 عاماً، تسعى جوميا دائما إلى توفير كافة الاحتياجات من سلع ومنتجات لعملائها عبر منصتها الرقمية بهدف التخفيف على العملاء في توفير سلع ومنتجات بأسعار تنافسية وجودة عالمية، والآن تتعاون جوميا مع راية للتجارة على توفير باقة من حلول الشراء بصورة آمنة وسريعة".

وقد بدأت أول المشروعات المشتركة بين الجانبين بإطلاق متجر راية شوب – ذراع بيع التجزئة لراية للتجارة – على منصة جوميا ليقدم للمستهلك تجربة تسوق مميزة للأجهزة المنزلية والإلكترونية على المنصة من خلال راية، مع الاعتماد على جميع الخدمات اللوجستية لشركة جوميا من عمليات مخازن وتوصيل الأجهزة.