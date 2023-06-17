الكرملين: مسألة الحد من التسلح والاستقرار الاستراتيجي تحتاج لمفاوضات عاجلة

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، أن مسألة الحد من التسلح والاستقرار الاستراتيجي بين روسيا والولايات المتحدة، تحتاج إلى مفاوضات عاجلة.

وقال بيسكوف حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت - إن الوضع الحالي بشكل عام في مجال الحد من التسلح والأمن الاستراتيجي ربما يكون سيئا

أشار إلى أن موسكو تنطلق من حقيقة أنه إذا بحثت قضايا الأمن الاستراتيجي، فعندئذ يجب بحثها مع جميع الدول التي تمتلك أسلحة نووية.

أضاف: "أنه من المستحيل الاستغناء عن مشاركة دول مثل بريطانيا وفرنسا، لأن لديهما أيضا أسلحة نووية، وعلينا أن نأخذ موقفهما في الاعتبار، ويجب أن يشاركا في الاتفاقات".

أكد استعداد روسيا للحوار، مبينا في الوقت نفسه أنه لا توجد اتصالات مع الولايات المتحدة في الوقت الحالي.