تأخر أعمال الفرز في انتخابات الغرفة التجارية بكفرالشيخ

تأخرت أعمال الفرز في، انتخابات الغرفة التجارية بكفرالشيخ، إلي قرابة الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، بسبب إصرار عدد من المرشحين، علي أن يكون الفرز صندوق بصندوق، حيث وصل آخر صندوق من مدينة مطوبس بعد الساعة الثامنة مساءً من بين الصناديق ال13 .

وبدأ الفرز بصندوق بندر كفرالشيخ، والذي وصل لـ257 صندوق، يليه صندوق مركز كفر الشيخ، ويعتبر صندوق الحامول لأكثر من 400 صوت.

وكانت المنافسة، قد شهدت أجواء ساخنة و منافسة شديدة، بين 18 مرشحًا قبيل ساعة من عملية الإغلاق، وسط ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات، من جانب أعضاء الجمعية العمومية، والتي تصل لـ26 ألف تاجر من أعضاء الجمعية العمومية للغرفة التجارية، بمحافظة كفر الشيخ، من المسددين للاشتراكات حتى نهاية العام 2023، الذين يحق لهم التصويت.

وبدأت الانتخابات في تمام الساعة الثامنة صباحًا، واستمرت، حتى الخامسة مساء اليوم السبت، في 13 لجنة ،بمدن ومراكز المحافظة، تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة.

ويتنافس في الانتخابات 18 مرشحًا، من خلال قائمتين، واثنين من المستقلين، لاختيار 8 من بينهم فقط، للفوز بعضوية مجلس إدارة الغرفة لفترة جديدة تستمر 4 سنوات، بعد تنازل 7 مرشحين على فترات متقاربة.

ويتنافس في الانتخابات قائمتين إحداهما تضم رئيس الغرفة الحالي حاتم عبدالغفار والأخرى نائب رئيس الغرفة محمود مسعود.

وتضم قائمة، «الشهبندر»، كلاً من: أسامة عتمان عبد الحميد، حاتم السعدي محمود عبد الغفار، حجازي محمود حجازي الشراكي، عبد العال يوسف عبد العال سليمة، علاء إبراهيم على حسن ريحان، فؤاد محمد فؤاد عمرو، محمد السيد محمد البيلي الجراحي، محمد صلاح حسن دشيشة.

أما قائمة «الأمانة»، فتضم كلاً من : أحمد عبد الحليم شعيشع مندور، أحمد عبد الفتاح إبراهيم محمد نصر الدين، ساهر عبد العزيز محمد عبد العزيز، علاء حسن حسن مطر، محمد محمود السيد محمد، محمود عبد الوهاب محمد مسعود، محمود محمد علي أبو شعيشع فودة، نبيل عبد العزيز عبد الوهاب حسن.

أما المرشحان المستقلان في هذه الانتخابات هما: أحمد ظريف أحمد سلامة، ومنال إبراهيم يوسف أبو غنيمة.