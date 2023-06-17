ننشر أسماء الفائزين في انتخابات الغرفة التجارية بدمياط

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية في محافظة دمياط عن نتيجة الفرز بعد إنتهاء التصويت في الخامسة مساء واستمرار عملية الفرز لقرابة ٦ ساعات.

فاز كلا من أحمد أبو شامة 1478صوت ،وسلامة الجحر 1420صوت ،ومحمد فايد 1410صوت ،وايمن رخا 1407صوت، ووسام عبد القادر 1357صوت ، وسمير شطا 1304صوت، ومسعد الرداد 1291صوت ،والسيد شعير 1244 صوت.

شهد مركز شباب الساحة الشعبية إقبال متزايد اليوم السبت، للإدلاء بالتصويت في انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية في محافظة دمياط،حيث شهدت إقبالا كبيرا من التجار حاملي السجلات التجارية والمسددين للاشتراك السنوي في الغرفة التجارية حيث تتم إجراء الانتخابات في مركز شباب مدينة دمياط المعروفة باسم الساحة الشعبية.

وتنافس في الانتخابات ١٥ مرشحا بالنظام الفردي في تحالفات حيث أن هناك قائمتين متنافسين هم قائمة الغرفة التجارية وقائمة التغيير.

وسبق أن تم تقديم ثلاثة طعون على ثلاثة مرشحين هم محمد عبد اللطيف فايد وأيمن يوسف رخا والسيد شعير، وتم رفض كافة الطعون لينطلق ماراثون الانتخابات كاملا دون استبعاد أيا من المرشحين.

ويذكر أنه بلغ عدد المرشحين 15 مرشح لاختيار عدد 8 أعضاء لعضويه مجلس الاداره وهم سلامه مسعد التابعى الجحر، أحمد عبده احمد ابو شامه ، أحمد عنتر محمد العطوى ، اشرف محمد محمود الحواوشى، السيد عبد الحميد على شعير، السيد محمد دياب عبد العال ، وأيمن يوسف فتحى رخا ،حسن الدسوقى حسن البديويهى ، سامح احمد عثمان زناتى ، سمير شوقى احمد شطا ، محمد عبد اللطيف حسن فايد ، محمد محمد سمير رضا زقطه ، مسعد السيد التابعى الرداد ، وائل على حسن المبشر، وسام احمد عبد القادر ابو العنين.