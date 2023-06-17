هالاند يحقق إنجازًا مميزًا رغم خسارة النرويج من إسكتلندا

حقق إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم السبت، إنجازًا مميزًا خلال مباراة منتخب بلاده النرويج ضد إسكتلندا، التي جمعت بينهما في إطار منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية يورو 2024.

وواصل هالاند تألقه خلال موسم 2022-2023 مع منتخب النرويج ومانشستر سيتي، حيث سجل 36 هدفًا مع السماوي حصد بهم جائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المنقضي.

ولم يكتف صاحب الـ22 عامًا بذلك، بل نجح في تحقيق إنجاز فردي، بتسجيل هدف في المباراة التي خسر فيها المنتخب النرويجي بهدفين مقابل هدف من منتخب إسكتلندا.

وبذلك، أصبح هالاند أول لاعب أوروبي ينجح في تسجيل 22 هدفًا في أول 24 مباراة على الصعيد الدولي، ليكرر إنجاز لويجي ريفا مع منتخب إيطاليا، في أكتوبر 1970.

افتتح إيرلينج هالاند التهديف لصالح منتخب النرويج في الدقيقة 61 من ركلة جزاء، ليغادر الملعب في الدقيقة 84، لتتلقى شباك منتخب بلاده هدفين في الدقيقتين 87 و89 عن طريق ليندون ديكس وكيني ماكلين على الترتيب.

وبتلك الخسارة، تذيل منتخب النرويج جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات يورو 2024 برصيد نقطة وحيدة، فيما ظل المنتخب الإسكتلندي على الصدارة بـ9 نقاط.