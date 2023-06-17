ننشر النتائج الأولية بانتخابات الغرفة التجارية في البحيرة

ننشر المؤشرات الأولية لعمليات فزر إنتخابات الغرفة التجارية بمحافظة البحيرة، بلجنة مركز وبندر دمنهور ومقرها مقر الغرفة التجارية بدمنهور.

وجاءت الأصوات كالتالي:" أحمد عطية محمد سليمان، 162 صوتا، أسامة فرغلي عمر عبد الله، 388 صوتا، أشرف أسعد إبراهيم سعيد، 175 صوتا، حسن محمود محمد عبد الرحيم سالم، 389 صوتا، رأفت عبد المحسن السقا، 192 صوتا، صلاح محمد عبد المقصود قنطوش، 330 صوتا، عاطف عبد المعطي أحمد فراج، 433 صوتا، عبد الله أحمد عبد الله تعلب، 225 صوتا، علي سعد علي العجواني، 154 صوتا، فتحي السيد محمد مرسي، 189 صوتا، مجدي محمود كمال الصيرفي، 296 صوتا، محمد شعبان الشريف، 303 صوتا، محمد صبحي عبد العزيز بصل، 436 صوتا، محمد فؤاد حميدة حمد، 267 صوتا، محمد مصطفي مصطفي صفار، 205 صوتا، مصطفي أحمد محمد بدر، 307 صوتا، ناصر سعيد فيالة، 147 صوتا، وليد محمد عبد الحميد الغرباوي، 99 صوتا".

وأجريت الانتخابات، اليوم السبت، في 6 مقار انتخابية موزعة على مراكز المحافظة وهم المقر الانتخابى لقسم دمنهور ومركز دمنهور في مقر الغرفة التجارية بدمنهور.

المقر الانتخابى لمركزي إدكو ورشيد في نادى السلام الاجتماعى بإدكو.

المقر الانتخابى لمركزي الرحمانية والمحمودية في النادى الاجتماعى بالمحمودية.

المقر الانتخابى لقسمي كفر الدوار والنوبارية ومراكز كفر الدوار وأبوحمص وأبوالمطامير في الإدارة الزراعية بكفر الدوار.

المقر الانتخابى لمراكز كوم حماده وإيتاى البارود وشبراخيت والدلنجات، في الإدارة الزراعية بإيتاى البارود.

المقر الانتخابى لمراكز حوش عيسى ووادى النطرون ومركز بدر في الإدارة الزراعية بحوش عيسى.

وتنافس في انتخابات الغرفة التجارية في البحيرة، قائمتان متنافستان وهما قائمة العطاء، وقائمة الأمل، بالإضافة إلى مرشحين من خارج القائمتين هما حسن الحسيني ووليد الغرباوي، يتم السماح لأعضاء الغرفة التجارية في البحيرة المسددين للاشتراكات بالتصويت، على أن يتن اختيار 8 مرشحين من بين 18 مرشحًا، ويكون التصويت بالنظام الفردي ويمكن اختيار 8 أعضاء من أيًا من القائمتين أو المرشحين المنفردين، حسن الحسيني ووليد الغرباوي.

وتضم قائمة العطاء كلا من: فتحي مرسي، كفر الدوار، رئيس مجلس الغرفة الحالي، وعاطف فراج، دمنهور، عضو المجلس الحالي، ومحمد صفار، إدكو، ناصر فيالة، كفر الدوار، على العجواني، رشيد، عبدالله أحمد تعلب، المحمودية، أسامة الصعيدى، دمنهور، صلاح قنطوش، شبراخيت.

وفيما قائمة الأمل المنافسة كلًا من: أحمد عطية توتو، إدكو، أشرف إبراهيم سرحان، كفر الدوار، رأفت السقا، الدلنجات، مجدي محمود الصيرفي، إيتاي البارود، محمد شعبان الشريف، شبراخيت، محمد صبحي بصل، دمنهور، محمد فؤاد حمد، حوش عيسي، مصطفي أحمد بدر، المحمودية.