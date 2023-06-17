BeyondTrust توقع اتفاقية توزيع مع MCS لتطوير أعمالها في السوق المصرية

أعلنت شركة الشرق الأوسط لخدمات تكنولوجيا المعلومات MCS، المزود الإقليمي الرائد لحلول تكنولوجيا المعلومات في مصر وقارة أفريقيا، عن توقيع اتفاقية توزيع للسوق المصرية مع شركة BeyondTrust بيوند تراست، الشركة الرائدة عالميًا في مجال حلول الهوية الذكية وأمن الوصول.

جاء ذلك خلال قمة FDC في دورتها الخامسة التي عُقدت تحت رعاية دكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالشراكة الرسمية مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبشراكة استراتيجية مع البنك المركزي المصري.

ومن المقرر أن تتمكن شركة MCS، حسب الاتفاقية، من تقديم منتجات شركة بيوند تراست BeyondTrust المبتكرة للهيئات الحكومية الرئيسية وشركات قطاع الأعمال في السوق المصرية.

أكد المهندس طارق شبكة، رئيس مجلس إدارة شركة MCS، أنه تتماشى هذه الشراكة مع استراتيجية شركة MCS للعمل دائمًا من أجل توفير حلول حديثة وعالمية من شأنها تسريع عملية التحول الرقمي.

قال جون هاثاوي، نائب الرئيس الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند بشركة بيوند تراست BeyondTrust: “نمتلك عددًا متزايدًا من العملاء المهمين في مصر ونعلم أن هذا مجرد بداية، كما تعد السوق المصرية إحدى الأسواق الأسرع نموًا لشركة بيوند تراست في المنطقة، ويسرنا العمل مع شركة MCS لتأمين العديد من الامتيازات للعملاء في الدولة”.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الشراكة سيكون لها مردود إيجابي على القطاعين العام والخاص في مصر. وستقوم شركة MCS في الوقت الحالي بتوفير تقنيات وحلول شركة بيوند تراست BeyondTrust السحابية والهجينة وتأمين ومراقبة وإدارة الهوية والوصول وذلك للتقليل من مخاطر إساءة استخدام البيانات وكذلك إدارة العمليات وكلمات المرور.