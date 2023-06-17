داليا عبد الرحيم: مصطفى بيومي صاحب موهبة كبيرة كمُفكر وأديب وشاعر .. شاهد

قالت داليا عبد الرحيم رئيس تحرير البوابة نيوز: إن الكاتب الصحفي والناقد الكبير مصطفى بيومي، صاحب قيمة وقامة كبيرة جدًا؛ فهو صاحب موهبة فريدة كـ مُفكر وأديب وشاعر، معربة عن سعادتها وامتنانها بحضور أمسية تكريم الكاتب الصحفي والناقد الكبير مصطفى بيومي في "صالون البوابة نيوز".

وأضافت "عبد الرحيم" أن الأديب "بيومي" فنان كبير وله الكثير من رواده الذين ينتظرون القراءة له؛ لافتة إلى أن الفنان الكبير لا ينتظرمن يراه فجمهوره وقُرائه هم أعظم جائزة في التاريخ

وأكدت أن اسم الأديب مصطفى بيومي يُعطي قيمة للجائزة وليس العكس.

جاء ذلك خلال حفل تكريم الكاتب الصحفي والناقد الكبير مصطفى بيومي بـ صالون البواية نيوز مساء اليوم السبت، تحت عنوان (احتفالية الوفاء والتكريم.. رحلة عطاء ممتدة)؛ وذلك ضمن سلسلة الندوات والتكريمات التي تقيمها "البوابة" للعديد من أعلام الفكر والأدب.

تأتي هذه الأمسية من باب المحبة قبل أن تكون من باب الواجب، إضافة إلى قيمة مصطفى بيومي التي تستحق التكريم والاحترام.