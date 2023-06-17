مرسول تحصل على أفضل بيئة عمل رقمية في أفريقيا

حصلت شركة "مرسول مصر"، على أعلى التقييمات التي تمنحها مؤسسة Fairwork العالمية، كواحدة من أفضل بيئات العمل الرقمية في أفريقيا بين العديد من المنصات الرقمية المنافسة، وذلك بعد تقييم عدد من المنصات المحلية والدولية التي توفر فرص عمل رقمية مثل منصات التوصيل والعمل الحر عبر الإنترنت، وتم اختيار "مرسول مصر" بعد تحقيقها أعلى تقييم في الالتزام بمعايير العمل الرقمي، والتزامها بالوفاء بحقوق العمال وظروف العمل العادلة والمناسبة.

وقامت مؤخرا مؤسسة Fairwork بدعوة مجموعة من الشركات المتميزة التي حازت أعلى التقييمات في تصنيفها السنوي، للمشاركة بورشة عمل لمدة يومين بجمهورية موريشيوس، وشارك بها كريم جمال مدير مرسول مصر، برفقة مسئولي 7 شركات ومنصات أفريقية أخرى، وعرض أمام الشركات والمنصات المشاركة التزام "مرسول مصر" بالمعايير الخمسة الأساسية لتقييم بيئة العمل وظروف العمال، والتي تضمنت دفع الحد الأدنى للأجور، وتوفير الحماية الكافية للعمال من أجل ضمان صحتهم وسلامتهم، بما في ذلك توفير معدات السلامة لهم، مثل الخوذات وسترات الأمان والسترات الواقية، ووضع شروط والتزامات ولوائح واضحة ومعلنة أمام كافة العاملين والالتزام بها، وتوفير قناة اتصال فاعلة بين العمال والإدارة العليا للمنصة، بما فيها وسيلة موثوقة للتظلم من القرارات التي تؤثر على العمال، ووضع سياسة مناهضة للتمييز، وتوفير مظلة حماية تأمينية للعمال والموظفين.

قال كريم جمال، مدير شركة مرسول مصر، إن مشاركتهم في حدث Fairwork يؤكد التزامهم بأحدث المعايير العالمية في مواصفات بيئة العمل والوفاء بحقوق العمال، كما يعد تتويجا لنجاح "مرسول" وتميزها، ليس فقط في تقديم خدمات التوصيل عند الطلب، وإنما في توفير بيئة عمل منظمة وعادلة تضمن راحة فريقها المحترف لتقديم خدماتها بدقة وموثوقية دائمة.

وأشاد جمال بجلسات ورشة العمل، التي عقدت لأول مرة هذا العام على هامش حدث Fairwork، والتي تم خلالها تبادل رؤى الشركات والمنصات المشاركة حول العلاقات الوظيفية في كل منها، وخططهم للنهوض ببيئة عملهم إلى وضع أكثر تميزا، من أجل تلبية تطلعات المؤسسة الدولية لتحقيق هذه المؤسسات لأعلى تقييم ممكن في صلاحية بيئة العمل واتزانها واستقرار فريق العمل بها عند إعادة تقييمها مستقبلا.

وأضاف جمال: "نحرص على وضع شروط والتزامات ولوائح واضحة وشفافة لجميع العاملين، حيث يتعين عليهم الالتزام بها. نسعى أيضًا لتوفير قناة اتصال فاعلة تُمكِّن العمال من التواصل مع الإدارة العليا للمنصة، وتسهم في تقديم شكاويهم ومخاوفهم بشأن القرارات التي تؤثر عليهم، كما نضع سياسة مناهضة للتمييز كجزء أساسي من عملنا، حيث نؤمن بأهمية معاملة جميع العمال والموظفين بالمساواة وبدون أي تمييز".

وينطلق مشروع Fairwork من معهد أكسفورد للإنترنت ومركز برلين للعلوم الاجتماعية WZB، ويضم شبكة عالمية من الباحثين في ثلاثين دولة، بما فيها مصر منذ عام 2021.

وتجري مؤسسة Fairwork تقييما سنويا مستقلا لظروف العمل والحقوق العمالية في قطاع المنصات الرقمية، ويضع معايير موحدة لتقييم مدى التزام المنصات الرقمية، بما فيها شفافية الأجور والعقود، وحماية العمال وسلامتهم، وحقوقهم النقابية والتنظيمات العمالية، ومكافحة التمييز والتحيز.

وتضع Fairwork نظام تقييم لبيئة العمل العادلة من 5 مبادئ، ويتكون كل مبدأ من نقطتي إنجاز تمثلان الحدين الأول والثاني من الالتزام، ولا يتم منح أي مؤسسة أو شركة نقطة ثانية إضافية تقابل الحد الثاني في أي مبدأ، إلا إذا تم منحه النقطة الأولى أولا في هذا المبدأ.