شراكة بين ليكسمارك وراية للإلكترونيات تُمكِّنها من تصدُّر سوق الطابعات في مصر بحصة 62%

كشفت ليكسمارك، للطابعات، عن حصولها على الحصة السوقية الأكبر في السوق المصرية بنسبة 62% من إجمالي مبيعات الطابعات (متعددة الوظائف) خلال الربع الأول من عام 2023، بحسب الإحصائيات الصادرة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية (IDC)، وجاء ذلك بفضل الشراكة الممتدة بين ليكسمارك وراية للإلكترونيات، التي تعد الشريك الاستراتيجي الأكبر لشركة ليكسمارك في مصر، كما أنها إحدى أكبر الشركات العاملة في سوق الأجهزة الإلكترونية وحلول تكنولوجيا المعلومات على مستوى قطاع أعمال المؤسسات والشركات.

كانت شركة راية للإلكترونيات “الشريك الرئيسي لمنتجات ليكسمارك في مصر” قد عقدت عدداً من الصفقات الاستراتيجية مع العديد من عملائها من الشركات والجهات الحكومية، لتلبية احتياجهم من أجهزة وحلول الطباعة المختلفة التي تقدمها شركة ليكسمارك.

أكد باسم مجاهد، الرئيس التنفيذي لراية للإلكترونيات، أن شركة راية شريكاً فعالاً ويعتمد عليه أبرز المؤسسات الحكومية والخاصة، إذ تمتلك الحصة الأكبر من سوق حلول وخدمات الأجهزة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات الموجهة إلى الأعمال والمؤسسات.

وتنفرد بتقديم أكبر حزمة من الخدمات والحلول لعملائها، وما كان ذلك ليتحقق دون قائمة من الشركاء الذين يشاركوننا هدف التميز وتقديم أفضل الخدمات والمنتجات على أعلى مستوى، ومن أهم هؤلاء الشركاء شركة ليكسمارك.

وقدمت راية خدمات البيع وما بعد البيع الخاصة بمنتجات وحلول ليكسمارك لقائمة طويلة من العملاء، إذ تضم محفظة عملائنا أكثر من 500 عميل من الشركات التجارية الرائدة، الوزارات والهيئات الحكومية والسيادية، البنوك، المؤسسات التعليمية والثقافية، قطاعات الطاقة، المؤسسات السياحية والمجمعات السكنية الجديدة، وغيرها.

أكد سنان إيمون، الرئيس التنفيذي لشركة ليكسمارك الشرق الأوسط وجنوب أوروبا، أن لدى شركة ليكسمارك خبرة طويلة في مجال تقديم منتجات وحلول الطباعة للشركات والمؤسسات حول العالم، وتسعى الشركة إلى بناء علاقات طويلة الأجل مع العملاء وتقديم خدمات ما بعد البيع الفائقة.

وسيكون لشركة ليكسمارك دور حيوي في إدخال المزيد من التقنيات الحديثة في سوق الأعمال في مصر بالتعاون مع الشركاء الرئيسيين وعلى رأسهم شركة راية، بالإضافة إلى تحسين خدمات الطباعة التعاقدية (Contractual Print Services)، التي من شأنها مساعدة الشركات والمؤسسات على تحسين كفاءة إدارة الطباعة لتحقيق أعلى معدلات التوفير والإنتاجية.