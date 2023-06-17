شعبة الأرز: سعر الطن انخفض بنحو 8 آلاف جنيه.. فيديو

كشف الدكتور رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز، عن أسعار الأزر في الأسواق الآن، مؤكدًا أن طن أرز الشعير انخفض 7 آلاف جنيه، وانخفض 8 آلاف جنيه لطن الأرز الأبيض خلال الفترة الحالية.

وقال رجب شحاتة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إنه مع اقتراب عيد الأضحى، شهد سوق الأرز انخفاضا كبيرا، بالتزامن مع استيراد الدولة للأرز، مما أثر على بعض التجار الذين يخزنون الأرز ويريدون رفع سعره، مؤكدًا أن الأرز المستورد في الأسواق بـ20 جنيه للكيلو للمستهلك، والأرز البلدي بـ23جنيها للكيلو.

وأضاف رئيس شعبة الأرز، مساء اليوم السبت، أنه منذ أسبوع لم يخرج أي أرز من المضارب، بسبب وفرته في الأسواق، موضحًا أن سعر كيلو الأرز الشعير بـ13 جنيها، كما أن سعر الأرز في المحال التجارية بـ33 جنيها وهو سعر مبالغ جدا.

وناشد رجب شحاتة، التجار وأصحاب المحال التجارية، حال رغبتهم في الحصول على أي كميات من الأرز التواصل بالغرفة التجارية، «شعبة الأرز»، وسيتم توفير أي كميات بالأسعار المناسبة، والأحجام المعبئة بالأوزان المختلفة».

وأوضح رئيس شعبة الأرز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، «والله المضارب مليانة أرز، وحرام الأسعار اللى بنسمعها، ازاي الكليو بـ33 جنيها، لازم نحس بالمواطنين».

ولفت، إلى أن أسعار الأرز سوف تشهد انخفاضا بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى، موضحًا أن غياب الضميروعدم وجود تسعيرة للأرز سبب ارتفاع الأسعار في المحال التجارية.