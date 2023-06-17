رسائل وبرقيات الأدباء والأصدقاء للكاتب الكبير مصطفى بيومي.. شاهد

كشف الكاتب الصحفى عادل الضوي؛ عن مُقتطفات من رسائل وبرقيات الأدباء والأصدقاء للكاتب الصحفى والناقد الكبير مصطفى بيومي، خلال حفل تكريم “بيومي” بـ صالون البواية نيوز مساء اليوم السبت، تحت عنوان (احتفالية الوفاء والتكريم.. رحلة عطاء ممتدة).

وقال “الضوي” إن هناك عدد خاص من جريدة البوابة سيصدر يوم الخميس القادم؛ عن الناقد الكبير مصطفى بيومي؛ ولكن سنكشف عن مقتطفات من رسائل وبرقيات الأدباء والأصدقاء للكاتب الصحفى والناقد الكبير مصطفى بيومي.

وأشار إلى أن تكريم “بيومي”، يأتي ضمن سلسلة الندوات والتكريمات التي تقيمها مؤسسة "البوابة" للعديد من أعلام الفكر والأدب، وأن هذه الأمسية تأتي من باب المحبة قبل أن تكون من باب الواجب، إضافة بالطبع، إلى قيمة مصطفى بيومي التي تستحق التكريم والاحترام.