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الأحد 18 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

من باريس للقاهرة.. رسالة الدكتور عبد الرحيم علي للكاتب الصحفي مصطفى بيومي (فيديو)

حفل تكريم الكاتب
حفل تكريم الكاتب الصحفي والناقد الكبير مصطفى بيومي
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من باريس إلى القاهرة.. بعث الكاتب الصحفي الدكتور عبد الرحيم علي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة البوابة نيوز، رسالة مُطولة للكاتب الصحفي والناقد الكبير مصطفى بيومي؛ وقد تلاها على الحاضرين الكاتب الصحفي محمود حامد مُدير التحرير، خلال حفل تكريم الكاتب الصحفي والناقد الكبير مصطفى بيومي بـ"البوابة نيوز"، مساء اليوم السبت بحضور رئيس التحرير الكاتبة الصحفية داليا عبد الرحيم، والكاتب الصحفي إسلام عفيفي، والكاتب الصحفي عادل الضوي. 

البوابة نيوز عبد الرحيم علي مصطفى بيومي صالون البوابه نيوز