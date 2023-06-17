من باريس للقاهرة.. رسالة الدكتور عبد الرحيم علي للكاتب الصحفي مصطفى بيومي (فيديو)

من باريس إلى القاهرة.. بعث الكاتب الصحفي الدكتور عبد الرحيم علي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة البوابة نيوز، رسالة مُطولة للكاتب الصحفي والناقد الكبير مصطفى بيومي؛ وقد تلاها على الحاضرين الكاتب الصحفي محمود حامد مُدير التحرير، خلال حفل تكريم الكاتب الصحفي والناقد الكبير مصطفى بيومي بـ"البوابة نيوز"، مساء اليوم السبت بحضور رئيس التحرير الكاتبة الصحفية داليا عبد الرحيم، والكاتب الصحفي إسلام عفيفي، والكاتب الصحفي عادل الضوي.