إرادة توقع اتفاقية تمويل مع البنك الأهلي المصري بقيمة 100 مليون جنيه

أعلنت شركة "إرادة"، شركة مشتركة بين اتصالات مصر والصندوق السيادي لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر توقيع اتفاقية تمويل مع البنك الأهلي المصري بقيمة 100 مليون جنيه مصريا، ومن المتوقع أن تخصص قيمة التمويل، لتوسيع خدمات التمويل لأصحاب المشروعات متناهية الصغر بمختلف محافظات الجمهورية من خلال 30 فرعًا لدى شركة إرادة التي تخدم آلاف العملاء.

وأكد عمرو أبو العزم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب والشريك المؤسس لشركة إرادة لتمويل المشروعات متناهية الصغر علي الدور الذي تقوم به شركة اتصالات من e& في مصر لدعم شركة إرادة باعتبارها مساهمًا رئيسيًا مع صندوق مصر السيادي للخدمات المالية والتحول الرقمي.

وأكد أن إرادة تسير وفق رؤية طموحة تستهدف تحقيق تغيير جذري إيجابي في حياة عملائها والمجتمعات التي تخدمها وتزويدهم بأفضل حلول التمويل المخصصة التي تعتمد على قطاع التكنولوجيا المالية والتي تسهل عملية الوصول لأكبر عدد من المستفيدين ودعم نمو هذه المؤسسات، والمساهمة في نجاحها على المدى الطويل.

ووفقاً لرؤية الدولة 2030 تمنح هذه الاتفاقية شركة إرادة جاهزية أفضل لتوفير مزيد من فرص الوصول للخدمات المالية لأصحاب المشروعات والأنشطة والشركات المستهدفة، وهو ما يعزز من فرص شركة إرادة للمساهمة في النمو الاقتصادي لمصر وتحقيق الشمول المالي، ونتطلع إلى التأثير الإيجابي لهذه الشراكة على أعمالنا.