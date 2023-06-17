افتتاح أسطوري لدورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص بـ«برلين»

أقيم مساء اليوم السبت ١٧ يونيو حفل افتتاح أسطوري لدورة الألعاب العالمية الصيفية السادسة عشرة للأولمبياد الخاص ببرلين ٢٠٢٣ بمشاركة ١٩٠ دولة.

وقام فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية بالترحيب بأكثر من عشرة آلاف مشارك بينهم ٧ آلاف لاعب ولاعبة يتنافسون في ٢٣ رياضة أولمبية بالإضافة إلى إقامة عدد من المؤتمرات الدولية مواكبة لهذه الألعاب العالمية.

ألقي كلمات حفل الافتتاح دكتور تيموثى شرايفر رئيس الأولمبياد الخاص الدولي وماري ديفيز الرئيس التنفيذي والرؤساء الإقليمون لمناطق العالم السبع ، وفى مقدمتهم المهندس أيمن عبدالوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي وحملت الأغنية الرسمية للألعاب عنوان "هل أنت مستعد؟ " قدمها ثنائي البوب الراب النرويجي مادكون، والذى يتكون من تشاوي بقوى ويوسف ولد مريم واللذين يقدمان مزيجًا من موسيقى الهيب هوب والريغي والبوب، ويمثلان موقفًا إيجابيًا تجاه الحياة وإيقاعات نشطة وألحانًا مثيرة بالإضافة إلى مشاركة أكثر من ٣٠٠ فنان وفنانة بالرقص معهم ، وقامت جمعية الرقص الألمانية دويتشر تانزفيرباند، بتصميم الرقصات خصيصًا للألعاب، حيث شارك في تلك الرقصات ما يقرب من ٧٠٠ راقص في حفل الافتتاح، كما شارك في حفل الافتتاح مجموعة برلين وهي موجة أمريكية جديدة تم تشكيلها في لوس أنجلوس عام ١٩٧٨ وحققت الفرقة نجاحًا كبيرا.

وكان الفنان حسين فهمى سفير الأولمبياد الخاص الدولي والمهندس هاني محمود وزير الاتصالات والتنمية الإدارية الأسبق رئيس الأولمبياد الخاص المصري قد وصلا الى برلين لحضور حفل الافتتاح وقضاء عدة أيام من أيام الألعاب.

وكانت بعثات الدول المشاركة في الألعاب قد توافدت على العاصمة برلين قادمة من برنامج استضافة المدن، حيث قامت أكثر من ٢٠٠ مدينة ألمانية باستضافة بعثات الدول المشاركة، ليحدث نوع من معايشة اللاعبين بالحياة والأجواء الألمانية، حيث شهدت أيام المدن المضيفة العديد من الأحداث والفعاليات التي تهدف إلى تبادل الثقافات بين الشعوب المشاركة في الألعاب والشعب الألماني.

هنا برلين

وشهد اليوم السبت البداية الفعلية لرياضات الألعاب من خلال مباريات التقسيم والتي تسبق المنافسات الرسمية حيث يتم تقسيم اللاعبين وفقا للسن والجنس والقدرة الرياضية، ويبدأ التقسيم في الجمباز الإيقاعي للسيدات (المستوى ٢)، كما تنطلق صباح غدًا الأحد في اليوم التالي لحفل الافتتاح معظم الرياضات الأخرى.