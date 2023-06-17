إخماد حريق داخل حظيرتين بالمنيا ونفوق 7 رؤوس ماشية

سيطرت قوات الحماية المدنية في محافظة المنيا، اليوم السبت، علي حريقين نشبا داخل حظيرتي ماشية في مركز سمالوط، بسبب حدوث ماس كهربائي دون إصابات أو خسائر بشرية، وقد نتج عن ذلك نفوق 7 رؤوس ماشية.

تلقي اللواء أسامة عبدالعظيم، مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة سمالوط شرق، باندلاع حريق بحظيرة لتربية ماشية، ملك "محمد.ع"، مقيم بقرية السرارية، بشرق النيل، بمركز سمالوط، نتيجة ماس كهربائي، مما اسفر عن نفوق 2 رأس ماشية من الأبقار، دون إصابات بشرية.

كما تلقي مدير الأمن، اخطارا من مأمور مركز سمالوط غرب، يفيد اندلع حريق أخر، في حظيرة مواشي بقرية الغرباوي بمركز سمالوط، مما أسفر عن نفوق 5 رؤس من الماعز، دون إصابات بشرية.

انتقلت قوات الحماية المدنية على الفور إلى مكان البلاغ وتم السيطرة على الحريقين، واخمادهما دون امتداده للمناطق والمنزل المجاورة، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وجاري العرض علي النيابة العامة للتحقيق والتصرف.