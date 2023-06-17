«فودافون مصر» توفر خدمات Triple Play في 7 مشروعات سكنية وسياحية

أعلنت شركة "فودافون مصر" توقيع اتفاقية شراكة مع شركة "المنصور للتطوير العقاري"، لتقديم أحدث الخدمات الرقمية المتكاملة "Triple Play"في المجتمعات السكنية التي تطورها الشركة، وبموجب هذه الشراكة تقدم "فودافون مصر" خدمات Dual Play والتي تتضمن خدمة الإنترنت فائق السرعة، وخدمات التليفون الثابت، عبر كابلات الألياف الضوئية "الفايبر أوبتكس" بسرعات تصل إلى 300 ميجا في الثانية، في 7 مجتمعات سكنية تابعة لمشروعات "المنصور للتطوير العقاري"، وهي "9 سايد 9 يارد" و"بيانستر" و"مكاني" و"أوريانا" و"جدران" و"تروجايت" و"ترو".

وقال المهندس كريم كامل، رئيس قسم خدمات الإنترنت الثابت والمجتمعات العمرانية في فودافون مصر، إن الشركة تهتم بتوفير حلول رقمية متطورة للمجتمعات العمرانية الجديدة، باعتبارها إحدى الشركات المرخصة التي يمكنها تقديم الخدمات للمجتمعات العمرانية المغلقة، مشيرا إلي التوسع في تقديم الخدمات التكنولوجية للقطاع العقاري وتلبية الطلب المتزايد في هذا المجال، بما يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030.

وقد أكد أمجد منصور، الرئيس التنفيذي لشركة المنصور للتطوير العقاري، أن اختيار المنصور لفودافون مصر نابع من رؤية المنصور في تطوير نمط حياة يمزج الأصالة بالتطور وتوفير خدمات رقمية حديثة كجزء من نمط الحياة العصري.