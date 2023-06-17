سبائك ذهبية وأسلحة.. جمارك سفاجا تحبط 6 عمليات تهريب جمركي| صور

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة سامي ابوطالب بالتنسيق مع مباحث الميناء اليوم، من ضبط 6 محاولات تهرب جمركي لبندقية ضغط هواء وتلسكوب وعدد من الأسلحة البيضاء والأجهزة اللاسلكية والسبائك الذهبية.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة لميناء سفاجا من ميناء ضبا السعودى بالوردية الأولى بإدارة الحركة برئاسة هشام عوض شراقه مدير إدارة الحركة تم الإشتباه فى مشمول الأمتعة الشخصية الخاصة ب 6 ركاب قادمين من الإمارات والكويت والسعودية وبتفتيشهم تبين وجود 10 سبائك ذهبية وزن السبيكة 50 جرام بإجمالى 500 جرام لم يقر عنها الراكب و 13 سلاح أبيض و 1 تلسكوب يمكن تركيبه علي الاسلحه الناريه و 1 بندقيه ضغط هواء وعدد 85 جهاز لاسلكي مخبأة بطريقة يصعب الوصول إليها ولم يقر عنها .

وقام بالضبط أحمد مرتضي ، محمد توني ، علاءيونس ، احمد نبيل ، ايمن حسن مأموري الحركة ومحمد عادل ومصطفى حسيني و الحسيني سيد وعبدالرحمن حمدي مشرفين الحركة بحضور حسام عشماوي مدير مجمع الوارد، ومحمد عفيفي وجابر حسن وأحمد عاشور ماموري التعريفه وأحمد سعيد مدير مجمع الساحات وهاني خليفه وعبدالمنصف عبدالعال ومحمد اسماعيل مكافحة التهرب (عمليات) و عماد أبو الفضل ومحمد رفعت ووليد حسين مكافحة التهرب(التزام).

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