الثانوية العامة 2023 .. 1199 طالبًا يؤدون غدًا امتحان العربي بجنوب سيناء

يؤدي طلاب الثانوية العامة غدا الأحد، امتحان مادة اللغة العربية كأول مادة مضافة للمجموع، وفي محافظة جنوب سيناء، بلغ اجمالي المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2023، نحو 1199 طالبًا وطالبة، موزعين على 8 لجان على مستوى 7 مدن هي أبورديس، رأس سدر، أبوزنيمة، طور سيناء، شرم الشيخ، دهب، نويبع.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أكدت أن الأسئلة موزعة بواقع 30% للمستويات العقلية البسيطة و30% للمستويات العليا للتفكير و40% للمستويات المتوسطة، أى أن 70% من الأسئلة ستكون للطلاب المتوسطين والمستويات البسيطة.

وأوضحت الوزارة، أن عدد الأسئلة فى مادة اللغة العربية 55 سؤالا، منها 4 أسئلة مقالية مخصص لها 10 درجات، و51 سؤالا اختيار من متعدد مخصص لها 70 درجة، بإجمالى 80 درجة لجميع أسئلة المادة، مضيفة أن إجابات الأسئلة المقالية فى ورقة مخصصة لها على أن يلتزم الطلاب بالإجابة وفق المساحة المخصصة لكل سؤال حتى لا يطلب ورقة إضافية.

وكان اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء،قد تفقد الإثنين الماضي، سير امتحانات الثانوية العامة بلجنة مدرسة الزهور الثانوية بنات بمدينة طور سيناء رافقه محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة

واطمأن المحافظ من رئيس اللجنة على سير عملية الامتحانات، كما اطمأن على تطبيق قواعد ومعايير وزارة التربية والتعليم فى سير الامتحانات.

ووجه المحافظ بتوفير جميع الاحتياجات و سبل الراحة باللجنة، كما وجه رؤساء المدن بتوفير أي احتياجات قد تحتاجها لجان الثانوية العامة وكذلك استراحات المراقبين والملاحظين.

ومن جانبه أشار وكيل الوزارة إلى أن إجمالي عدد الطلاب بمدرسة الزهور الثانوية ٢٤٥ طالب وطالبة وأن إجمالي عدد الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة 2023 بجنوب سيناء 1199 طالبا وطالبة، موزعين على 8 لجان على مستوى 7 مدن هي أبورديس، رأس سدر، أبوزنيمة، طور سيناء، شرم الشيخ، دهب، نويبع.

وأكد وكيل الوزارة أنه جرى توفير كافة مستلزمات اللجان من مطهرات وأدوات تعقيم وخامات امتحانية وأجهزة قياس الحرارة وعصا إلكترونية.

مضيفا أنه جرى تجهيز (14) استراحة للمنتدبين بواقع (7) رجال و(7) سيدات بإجمالي (450) سريرًا مؤثثة ومجهزة تجهيز كامل وعالٍ لتوفير سبل الراحة والمعيشة بها .