بالصور.. بدء فرز الأصوات في انتخابات الغرفة التجارية بالغربية

بدأت اللجنة القضائية المشرفة علي انتخابات الغرفة التجارية بمحافظة الغربية عملية فرز الأصوات في حضور المرشحين وأنصارهم وسط إجراءات أمنية مشددة.

شهدت انتخابات الغرفة التجارية بمحافظة الغربية في الساعات الأخيرة قبل غلق باب التصويت زيادة الإقبال من أعضاء الغرفة لانتخاب مجلس إدارة الغرفة التجارية الجديد .

يدور سباق الانتخابات بين ثلاث قوائم هي مجموعة العطاء رجل الأعمال "محمد مصلح" وشادي يسري ومحمد الزهيري وأمين غدية وشريف البشبيشي ومحمود عيسي ولطفي أمين وصلاح عفيفي ومجموعة ائتلاف الوطني يتزعمها رجل الأعمال "محمود عياد" و مجموعه معا لاستمرار البناء يتزعمها رجل الأعمال الدكتور "صلاح الكموني" وسط صراعات شرسه من أجل حشد اصوات الجمعية العمومية والذي يبلغ عددها قرابة 34788 صوتا بمختلف الشعب التجارية .

في المقابل كانت المفاجأة تنازل قائمة يتقدمها رجل الأعمال "محمود عياد" رأس قائمة الائتلاف الوطني عن الترشح وخوض الانتخابات قبل 48 ساعة من بدء مراحل التصويت الانتخابي لأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية لانتخاب 8 أعضاء من المجلس ووتعيين 8 ٱخرين كي يصبح مجلس الغرفة مكون من 16 عضو لخدمة أعضاء الجمعية العمومية .

وفتحت اللجان ابوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم لانتخاب المجلس الجديد، داخل مقر الغرفة التجارية بطنطا، نادي المعلمين بسمنود، ومركز شباب المحلة ويضم مركز ومدينة المحلة، نادى كفر الزيات ويضم مركزي بسيون وكفر الزيات، نادى زفتى الرياضى ويضم مركز ومدينة زفتى والسنطة، مركز شباب قطور، ويضم مركز ومدينة قطور.

وعقب إعلان المجلس الجديد للغرفة التجارية يتم تعيين 8 أعضاء ليتكون المجلس من 16 عضوا 8 أعضاء بالانتخاب و8 أعضاء بالتعيين.

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