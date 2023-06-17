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الأحد 18 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة طنطا يشارك فى الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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شارك الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا فى الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات عن شهر يونيو الجاري، والمنعقد اليوم برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة قناة السويس.

وجه المجلس الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على زيارته لجامعة برج العرب التكنولوجية، والتي جاء إنشاؤها استجابة لرؤيتة بتطوير التعليم التكنولوجي، وأشاد الدكتور ايمن عاشور بما تحقق من إنجازات على صعيد تصنيف الجامعات دوليًّا. 

كما شهد المجلس متابعة انتظام سير أعمال امتحانات نهاية العام الدراسي وفقًا للجداول الزمنية، وذلك في ضوء التقارير المقدمة من رؤساء الجامعات، وتأكيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أهمية قيام الجامعات بتنفيذ خطط الأنشطة الرياضية، والفنية والثقافية والاجتماعية، والتوسع فيها، ودعم أصحاب المواهب الرياضية والفنية.

التعليم التكنولوجي التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم اللواء شريف بشاره محافظ الاسماعيلية