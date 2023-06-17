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الأحد 18 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك يتفق مع المثلوثي على تجديد التعاقد موسمين إضافيين

حمزة المثلوثي
حمزة المثلوثي
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توصل مجلس إدارة نادي الزمالك، إلى اتفاق مع الظهير الأيمن التونسي، حمزة المثلوثي، لتجديد تعاقد اللاعب لمدة موسمين إضافيين،  ليستمر في صفوف القلعة البيضاء حتى 2025.

وقالت إذاعة "موزاييك" التونسية، إن الزمالك توصل إلى اتفاق مع الظهير الأيمن الدولي التونسي حمزة المثلوثي، يقضي بتجديد عقده مع الفريق لموسمين إضافيين.

وتعاقد الزمالك مع حمزة المثلوثي، في أكتوبر عام 2020، وخاض 89 مباراة بقميص القلعة البيضاء.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة مدربه الكولومبي أوسوريو، تدريباته على ملعب النادي استعدادا لمباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر.

ومن المقرر أن يقام لقاء الزمالك وفاركو على استاد القاهرة، يوم 23 من شهر يونيو الجاري، في لقاء سيدخله الزمالك لحصد بطاقة التأهل لدور الـ8.

نادي الزمالك حمزة المثلوثي القلعة البيضاء