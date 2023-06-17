الزمالك يتفق مع المثلوثي على تجديد التعاقد موسمين إضافيين

توصل مجلس إدارة نادي الزمالك، إلى اتفاق مع الظهير الأيمن التونسي، حمزة المثلوثي، لتجديد تعاقد اللاعب لمدة موسمين إضافيين، ليستمر في صفوف القلعة البيضاء حتى 2025.

وقالت إذاعة "موزاييك" التونسية، إن الزمالك توصل إلى اتفاق مع الظهير الأيمن الدولي التونسي حمزة المثلوثي، يقضي بتجديد عقده مع الفريق لموسمين إضافيين.

وتعاقد الزمالك مع حمزة المثلوثي، في أكتوبر عام 2020، وخاض 89 مباراة بقميص القلعة البيضاء.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة مدربه الكولومبي أوسوريو، تدريباته على ملعب النادي استعدادا لمباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر.

ومن المقرر أن يقام لقاء الزمالك وفاركو على استاد القاهرة، يوم 23 من شهر يونيو الجاري، في لقاء سيدخله الزمالك لحصد بطاقة التأهل لدور الـ8.