طرح الأغنية الدعائية لفيلم "بيت الروبي" بعنوان "سمع هس".. فيديو

طرحت الشركة المنتجة لفيلم “بيت الروبي” أغنية دعائية للفيلم بعنوان"سمع هس"، غناء محمود العسيلي، وبطلي العمل: كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز، وهي كلمات فليبينو، وتوزيع وألحان أحمد طارق يحي، وإخراج بيتر ميمي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي، حول زوجين يعانيان من بعض المشاكل بسبب معاناة الزوجة من مشكلة في الإنجاب، مما يضطرها إلى اختطاف أحد الأطفال للتغلب على تلك المشكلة.

فيلم "بيت الروبى" بطولة كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، منى الشاذلى، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى.