نشرة الحوادث| شاب ينهي حياة آخر بدار السلام .. تفاصيل صادمة في واقعة طبيب الساحل

رصدت البوابة نيوز عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم، شاب ينهى حياة آخر بمنطقة دار السلام، وحبس متهم بترويج المخدرات عبر الفيس بوك، وتفاصيل اتهام موظفين بمحكمة زينهم بالتزوير .. وإليكم التفاصيل.

"خنجر فى القلب".. شاب ينهى حياة آخر بمنطقة دار السلام

https://www.albawabhnews.com/4825186

"كرسى متحرك وسيدة عجوز".. تفاصيل صادمة فى واقعة مقتل طبيب الساحل

https://www.albawabhnews.com/4825150

حشيش وهروين.. حبس متهم بترويج المخدرات عبر الفيس بوك

https://www.albawabhnews.com/4825169

أوراق ملكية أرض.. ننشر تفاصيل اتهام موظفين بمحكمة زينهم بالتزوير

https://www.albawabhnews.com/4825108

وزنه طن.. مصرع شخص سقط عليه حجر داخل مصنع رخام بشق التعبان

https://www.albawabhnews.com/4825050

" حد عامل لي عمل".. قرار من محكمة الجنايات ضد المتهمة بتقطيع طفلها إلي أشلاء بالشرقية

https://www.albawabhnews.com/4824876