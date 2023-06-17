القاهرة الإخبارية: مصر تقدم مساعدات إغاثية إلى السودان

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بوصول سفينة إمداد مصرية تابعة للقوات البحرية المصرية إلى ميناء بورتسودان بدولة السودان تحمل مئات الأطنان من المساعدات الإغاثية من مواد غذائية وإعاشة ومستلزمات طبية، وقُدمت سفينة المساعدات من وزارتي الدفاع والتضامن الاجتماعي المصريتين، بالإضافة لجمعية الهلال الأحمر المصرية وبيت الزكاة والصدقات المصري، وسيتم دفع تلك المساعدات إلى المناطق المنكوبة والأكثر احتياجًا بدولة السودان، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط .

ومُنحت المساعدات الإغاثية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستمرارًا لدور مصر الفاعل تجاه دولة السودان

من جانبهم، أعرب مسؤولو الجانب السوداني عن تقديرهم للجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية، مقدمين الشكر والتقدير للقيادة السياسية المصرية على ما تبذله من جهود متواصلة للتغلب على كافة الشدائد التي يواجهها الشعب السوداني.

في سياق متصل، وصل إلى جمهورية مصر العربية عدد من الرعايا المصريين والسودانيين قادمين من دولة السودان على متن سفينة الإمداد المصرية التي قدمت المساعدات بالسودان ، ووجًه الرعايا فور وصولهم إلى مصر الشكر للدولة المصرية التي وفرت لهم جميع أوجه الرعاية والاهتمام، يأتى ذلك انطلاقًا من الروابط التاريخية والقومية التي تجمع مصر والسودان وتأكيدًا على عمق روابط الأخوة والصداقة التي تجمع الشعبين الشقيقين.