تصفيات يورو 2024.. رونالدو يقود هجوم منتخب البرتغال أمام البوسنة

أعلن الإسباني روبيرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة البوسنة والهرسك، في المباراة التي تجمعهما في إطار منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية يورو 2024.

يستضيف منتخب البرتغال، اليوم السبت، نظيره البوسنة والهرسك على ملعب النور، حيث ينطلق اللقاء في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود أسطورة كرة القدم البرتغالية، كريستيانو رونالدو، هجوم منتخب بلاده أمام البوسنة والهرسك، ويعاونه جواو فيليكس وبرناردو سيلفا.

تشكيل منتخب البرتغال

حراسة المرمى: كوستا

خط الدفاع: أنطونيو سيلفا - روبن دياز - دانيلو بيريرا

خط الوسط: كانسيلو - بالينيا - برونو فيرنانديز - رافائيل جوريرو

وفي الهجوم: برناردو سيلفا - كريستيانو رونالدو - جواو فيليكس.

ويتصدر منتخب البرتغال، جدول ترتيب المجموعة العاشرة من تصفيات يورو 2024 برصيد 6 نقاط، ويليه سلوفاكيا ولوكسمبورج برصيد 4 نقاط، ثم البوسنة والهرسك وأيسلندا ولكل منهما 3 نقاط، وفي المركز الأخير يتذيل الترتيب ليختنشتاين بلا نقاط.