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الأحد 18 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بايدن يعارض تخفيف المعايير على أوكرانيا لتسهيل انضمامها للناتو

بايدن
بايدن
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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء اليوم السبت، إنه يُعارض تخفيف المتطلبات على أوكرانيا لكي تنضم لحلف شمال الأطلسي (الناتو).
وردا على سؤال أحد الصحفيين حول ما إذا كان سيخفف المعايير أمام انضمام أوكرانيا إلى الناتو، قال بايدن: "لا، لأنهم يجب أن يفوا بنفس المعايير لذلك لن أجعل الأمر أسهل"، بحسب ما نقلته شبكة /سي إن إن/ الأمريكية على موقعها الإلكتروني.
وأقر بايدن بأن الجيش الأوكراني قادر على التنسيق عسكريا مع الناتو لكنه أعرب عن شكوكه حول ما إذا كان النظام الأمني الأوكراني، بشكل عام، يفي بالمعايير وما إذا كان غير فاسد.

الناتو بايدن أوكرانيا