ننشر تشكيل هيئة مكتب نقابة المهندسين الجديد

انتخب المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، خلال اجتماعه الذي انعقد اليوم، هيئة مكتب نقابة المهندسين الجديد، حيث أسفر عن اختيار المهندس أحمد البدوي والمهندس هشام سعودي، لمنصب وكيلي النقابة، والمهندس الاستشاري محمد ناصر امين الصندوق، المهندسة زينب عفيفي امين مساعد صندوق، المهندس محمد حمودة امين عام مساعد.

ويذكر أن اجتماع المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، هو الاجتماع الأول بعد تقدم هيئة مكتب النقابة باستقالتها، على خلفية الأحداث التى شهدتها الجمعية العمومية غير العادية للنقابة والتى عقدت فى 30 مايو الماضى، للتصويت على سحب الثقة من النقيب، واختتمت أعمالها بحالة من الفوضى وإتلاف صناديق التصويت من مجهولين، سبقه بدقائق مغادرة أعضاء اللجنة المشرفة بدون إعلان النتيجة.