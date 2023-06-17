برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يجمع مبلغ مليار دولار لإعادة بناء أوكرانيا

قال رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال اليوم السبت، إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يجمع مع شركائه مليار دولار لإعادة بناء أوكرانيا.

جاء ذلك في تصريح لشيمهال على فيسبوك نقلا عن رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر خلال زيارته لكييف، وفقا لوكالة أنباء يوكرينفوم الأوكرانية.

من جانبه شكر رئيس الوزراء الأوكراني برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على "هذه الخطوة التي جاءت في وقتها".

وخلال الاجتماع، ناقش شميهال مع رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي احتياجات أوكرانيا لإعادة الإعمار السريع وإزالة الألغام للأغراض الإنسانية، بالإضافة إلى دعم المؤسسات التي تم نقلها وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم الذين فقدوا أعمالهم خلال الحرب ويريدون البدء من الصفر.

وبحسب شميهال، فإن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على استعداد للمساعدة في هذه الأمور. وعلى وجه الخصوص، يجري إعداد مبادرات لتدريب رواد الأعمال وإعادة تدريبهم وتطوير صناعات يمكن تصديرها.

كما سيدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اعادة بناء البنية التحتية للطاقة.

وأكد شيمهال امتنان بلاده "لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمساعدته المستمرة طوال فترة القتال ولتسهيله تنفيذ أولويات الحكومة العاجلة لإعادة الإعمار".

وأعلنت الحكومة الأمريكية مؤخرا عن حزمة دعم إنساني جديدة لأوكرانيا. وستكون قيمة هذه المساعدة 205 ملايين دولار.