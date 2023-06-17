رئيس اتحاد الطائرة يطمئن على بعثة منتخب السيدات خلال معسكر اليونان

أجرى المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصرى للكرة الطائرة اتصالا هاتفاً ببعثة المنتخب الوطنى للسيدات المتواجدة حالياً باليونان للانتظام في معسكر تدريبي هناك يستمر حتى يوم 24 يونيو الجاري يتخلله سلسلة مواجهات ودية .

واطمأن رئيس الاتحاد على الجميع وطالب الجهاز الفنى واللاعبات بالتركيز واستغلال فترة المعسكر لتحقيق أكبر استفادة ممكنة قبل المشاركة في البطولة الافريقية المقرر اقامتها بالكاميرون.

ونجح مجلس الإدارة في توفير معسكر لمنتخب السيدات لتجهيز اللاعبات بقوة قبل تمثيل مصر في البطولة الافريقية من أجل ضمان المنافسة على اللقب الافريقي

ومن المقرر أن يبدأ منتخب مصر للسيدات مواجهاته الودية بلقاء اليونان غدًا الأحد في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما تقام المباراة الثانية بعد غد الإثنين في نفس توقيت المباراة الاولي وتختتم سيدات الطائرة المباريات الودية يوم 20 يونيو الجاري .

يتكون الجهاز الفنى للمنتخب من ماركو انطونيو الخبيرالاجنبي مشرفاً عاماً على المنتخب وعماد نوار مديراً فنياً وسيد طه مدرباً عاماً.

وشادي فهيم محلل تقني ومنة الله الشرقاوي علاج طبيعي وتضم قائمة المنتخب كلا من دعاء غباشي ودانا شوقي وهنا سند ودعاء محمد واية النادي وسابين حسن وزينة العلمي وسارة امين ومايا ممدوح وندي وليد واسيل نديم وداليا مرشدي ومريم متولي واية خالد.