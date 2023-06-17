عظم شهيدك.. العميد طارق المرجاوي قاد تنظيم أجناد مصر للإعدام

تستعرض البوابة نيوز سلسة حلقات تنشر فيها قضايا أحداث الدم واستعراض جماعة الإخوان الإرهابية للقوة ونشر الفوضي وممارسة الإرهاب والتطرف والتحريض علي القتل والدعوات التخريبية لهدم مؤسسات الدولة من قبل قيادات الجماعة الإرهابية .

كما نستعرض أهم شهداء الواجب الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن من قوات الجيش والشرطة والذين طالتهم يد الغدر والخسة من الجماعة الإرهابية، في مشهد لا يدع مجالا للشك في تلوث يد هؤلاء المجرمين بدماء أبطالنا الشهداء الذكية

حلقة اليوم هي للبطل الشهيد العميد طارق المرجاوي

من هو الشهيد العميد طارق المرجاوي ؟

تخرج الشهيد طارق المرجاوي في كلية الشرطة عام 1985، والتحق بعدها ضمن صفوف قطاع الأمن المركزي، ثم انتقل إلى العمل في قسم شرطة بولاق الدكرور كمعاون مباحث.. ورئيس مباحث الدقي، ورئيس مباحث مكتب النشل، ورئيس مباحث مرور الجيزة

تدرج في مناصبه إلى أن أصبح رئيسًا لقطاع مباحث غرب القاهرة، وهو المنصب الذي استمر فيه حتى تاريخ استشهاده في الثاني من شهر أبريل 2014.

لحظة استشهاده

العميد طارق المرجاوي خرج من مسكنه كعادته، صباح اليوم الثانى من شهر أبريل عام 2014، لأداء عمله فى متابعة الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين المنشآت الحيوية، ومنها النقاط الأمنية أمام جامعة القاهرة وتفقد سير العمل بأقسام الشرطة التابعة له، مودعًا أبنائه "سلمى" و"محمد" وزوجته.

كان العميد طارق المرجاوي في موقع الحادث متابعًا للخدمات الأمنية الموجودة في المكان والتي كلفت بتأمين المنشآت المهمة والحيوية، ومن بين هذه الخدمات، القوة الأمنية التي كانت موجودة في ذلك الوقت أمام البوابة الرئيسية لجامعة القاهرة.

أثناء تواجد العميد طارق المرجاوي مع قوات التأمين أمام البوابة الرئيسية لجامعة القاهرة، تم تفجير عبوة ناسفة زرعت في المكان عن بعد، ما أدى إلى وقوع ضحايا من بين رجال الأمن الموجودة في المكان

كان ضمن رجال الأمن العميد طارق المرجاوي، الذي نقل إلى المستشفى متأثرًا بإصابته البالغة، إلا أن محاولات إسعافه باءت بالفشل، ولقى العميد طارق المرجاوي مصرعه متأثرًا بإصابته، لتنتهي بذلك 29 عامًا قضاها الشهيد طارق المرجاوي في جهاز الشرطة متنقلا بين المناصب المختلفة.

الوداع الأخير

قالت زوجة الشهيد المرجاوى إنه قبل خروجه ليلة الحادث الإرهابى قرر المبيت بغرفة ابنه وابنته، وكأنه كان الوداع الأخير لهما، وعلمت من وسائل الإعلام بوقوع حادث إرهابى بالقرب من جامعة القاهرة، وعلمت عقب ذلك باستشهاد زوجها، وأن الشهيد المرجاوى قضى حياته مطاردا للعناصر الإجرامية، ثم ملاحقا للعناصر الإرهابية التى قررت استهدافه لإيقاف خطره تجاههم، وتمكنوا من استهدافه.

رد سريع

كشفت التحقيقات أن المتورطين في جريمة الانفجار أمام البوابة الرئيسية بجامعة القاهرة 44 متهما بـ"خلية أجناد مصر"



النيابة العامة

وجهت النيابة العامة لـ 44 متهمًا ارتكاب جرائم إرهابية وزرع العبوات الناسفة واستهداف المنشآت الحيوية وضباط القوات المسلحة والشرطة، والانضمام إلى عناصر إرهابية أسست على خلاف القانون وارتكاب 26 عملية إرهابية أبرزها تفجيرات محيط جامعة القاهرة التي راح ضحيتها العميد طارق المرجاوى.

كما وجهت إلى المتهمين، قتلهم العمد لعدد من ضباط وأفراد وأمناء الشرطة والشروع في قتل آخرين، واستهداف الكمائن وترويع الآمنين وتهديد السلم العام وحيازة أسلحة نارية وذخيرة ومفرقعات ومنشورات للجماعات التكفيرية.

الثأر والقصاص

تبنى تنظيم أجناد مصر الإرهابي الذي كان يتزعمه الإرهابي همام عطية، مسؤولية الحادث، وكذا حوادث أخرى ارتكبوها فى نطاق محافظتي القاهرة والجيزة، وأسفرت عن استشهاد عدد من رجال ومجندي الشرطة، وتمكن قطاع الأمن الوطني، من تحديد مكان اختباء الإرهابي همام عطية، أثناء اختبائه فى شقة بمنطقة الطوابق بفيصل

تم استهداف المكان، وتبادل همام إطلاق النار مع الشرطة، والتي تمكنت من القضاء عليه، لتكون بمثابة ضربة موجعة للتنظيم، الذي تم القضاء على عدد من عناصره، وتقديم آخرين للمحاكمة

عاقبت المحكمة 17 آخرين بالسجن المؤبد والمشدد 15 عامًا لمتهمين والسجن 5 سنوات لـ آخرين وبراءة 5 متهمين.

في عام 2020، نفذت أجهزة وزارة الداخلية، حكم الإعدام شنقا بحق 13 من عناصر أجناد مصر، بعد صدور أحكام من الجنايات وتأييدها من محكمة النقض، ما يعني استنفاد كل درجات التقاضي في القانون.