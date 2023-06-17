وكيل صحة الشيوخ يشيد بمشاركة مصر في وفد المبادرة الإفريقية لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية

أكد النائب الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن مشاركة مصر في وفد رؤساء المبادرة الأفريقية للمساهمة في تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية، يكشف جهود مصر المتواصلة لوقف الحروب.

وقال د. خضير في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، إن وصول الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وسامح شكرى، وزير الخارجية، إلى مدينة سان بطرسبرج الروسية، ضمن وفد رؤساء المبادرة الأفريقية المشتركة للمساهمة فى تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث يترأس مدبولى وفد مصر، نيابة عن الرئيس السيسي، وذلك في وفد المبادرة الأفريقية المشتركة، الذي يضم رؤساء جنوب أفريقيا والسنغال وجزر القمر وزامبيا، وممثلين عن أوغندا وجمهورية الكونغو، ومصر. يؤكد انخراط مصر تماما في البحث عن حل للحرب الروسية الأوكرانية التي دخلت عامها الثاني دون بارقة أمل.

وأشار الى أن تأثير الحرب الروسية الأوكرانية، لم يقف عند حدود روسيا وأوكرانيا، وكما كان متوقعا وحذرت مصر منه منذ البداية، لكنه خلق أزمة عالمية في أسعار الحبوب والغذاء وأسقط آلاف الضحايا. مؤكدا أن الأمل معقود على المبادرة الأفريقية المشتركة في اختراق الصراع والوصول لنقاط تفاهم مشتركة وتسوية.

وحذر د. خضير من أن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية مريرة، والحل السياسي هو الحل الوحيد المتاح لوقفها ووقف تداعياتها الكارثية.

واختتم أن، مشاركة مصر في وفد المبادرة الأفريقية المشتركة للتسوية، يؤكد على التقدير الدولي لمصر وزعامتها واحترام رأيها في النزاعات العالمية والخطيرة.