ads
الأحد 18 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السكة الحديد: تخفيض سرعة القطارات بسبب ارتفاع درجات الحرارة 

قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعليماتها لسائقى القطارات  بتخفيض السرعة المقررة للقطارات ببعض الخطوط وبخاصة أوقات الذروة  نظراً لارتفاع درجة الحرارة  والتى تؤثر على القضبان والمعدات وأن هذا الإجراء ضرورى لتفادى أى طارئ  حفاظاً على السلامة العامة للركاب و سلامة المعدات على أن يتم عودة  مسير القطارات للسرعة المقررة حال انخفاض درجة الحرارة.
وأكدت الهيئة أنه يتم متابعة درجات الحرارة بشكل يومي ومدى تأثيرها على الخطوط خاصة الوجه القبلى من خلال غرفة الطوارئ المخصصة  .
وقالت أن حركة القطارات منتظمة بجميع خطوط الوجهين البحري والقبلي، ولا يوجد ما يؤثر على حركة التشغيل  . 
وتقدمت الهيئة باعتذار للركاب عن التأخير الناتج عن ارتفاع درجة الحرارة حيث أن ذلك خارج عن إرادة الهيئة .

الهيئة القومية لسكك حديد مصر سائقي القطارات تخفيض السرعة المقررة للقطارات درجة الحرارة