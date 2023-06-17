وكيل الصحة بالدقهلية يتابع توافر المستلزمات الطبية بالمستشفيات.. صور

عقد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة فى محافظة الدقهلية اجتماعا مع الدكتورة هبة الشريف مدير الطب العلاجي والدكتور سيد فاروق مدير إدارة المستشفيات ومديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية للتأكد من توافر المستلزمات الطبية بالمستشفيات.

جاء ذلك في إطار تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بشأن التأكد من توافر المستلزمات الطبية.

وناقش الاجتماع المشاكل والمعوقات التي تواجه بعض المستشفيات ومدى توافر المستلزمات من عدمه، وتم بحث معوقات سير العمل، ووضع الحلول المناسبة لها.

شدد وكيل الوزارة على ضرورة المتابعة المستمرة من الإدارات المعنية ومديري المستشفيات، للمستشفيات والمخازن للتأكد من توافر جميع المستلزمات الطبية ومحاسبة المقصرين.

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