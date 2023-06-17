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السبت 17 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الاتحاد الأوروبي يدين قرار روسيا إجراء انتخابات في الأراضي الأوكرانية الواقعة تحت سيطرتها

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
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أدان الاتحاد الأوروبي قرار لجنة الانتخابات المركزية في روسيا هذا الأسبوع إجراء انتخابات في سبتمبر في الأراضي الأوكرانية التي تحتلها روسيا عسكريًا، مشيرا إلى أنه انتهاك آخر للقانون الدولي.
وقال الاتحاد في بيان -وفق ما جاء على موقع دائرة العمل الخارجي الأوروبي الإلكتروني اليوم السبت- إن هذه محاولة عقيمة أخرى من جانب روسيا للتظاهر بإضفاء الشرعية على سيطرتها العسكرية غير القانونية ومحاولة ضم مناطق دونيتسك ولوهانسك وزابوريجيا وخيرسون وجمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي ومدينة سيفاستوبول.
وأضاف البيان أن القرار ينتهك بشكل خطير ميثاق الأمم المتحدة واستقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامتها الإقليمية. وليس لروسيا أي أساس شرعي لأي عمل من هذا القبيل على أراضي أوكرانيا.
وشدد البيان على أن روسيا وقيادتها السياسية وجميع المشاركين في تنظيم ما يسمى بالانتخابات سيواجهون عواقب أفعالهم غير القانونية.
وخلص البيان بالقول إن الاتحاد الأوروبي لا يزال ثابتًا في دعمه لأوكرانيا. ويجب على روسيا أن تسحب على الفور وبشكل كامل وغير مشروط جميع قواتها ومعداتها العسكرية من كامل أراضي أوكرانيا داخل حدودها المعترف بها دوليًا.

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