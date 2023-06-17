حقيقة ظهور أسماك قرش في شواطئ الإسكندرية|صور

انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية، مجموعة من الصور عبر صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك، يظهر فيها غطاسين يحملون أسماك قرش من نوع "الماكو" قالوا إنه جرى اصطيادها من سواحل منطقة المكس غربي الإسكندرية.

تسببت الصور في حالة من الجدل الواسع عبر صفحات السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية.

فيما علق الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية على الصور المتداولة لسمك قرش صغير على شواطئ الإسكندرية، قائلاً: إنه فور تداول هذه الصور تواصل مع عدد من الصيادين والغطاسين من أجل الوصول إلى حقيقة هذه الصور.

وأضاف خلال تصريح صحفي له، أن الصيادين والغطاسين أكدوا عدم وجود تلك الأسماك على الشواطئ، وأنها توجد بالبحر المتوسط بشكل عام وبعيد جدًّا عن الشواطئ.

وأشار عبدالرازق، إلى أن صيادي منطقة المكس أكدوا أن أسماك القرش موجودة، ولكن بعيدة عن شاطئ المكس، وعلى مسافة أكثر من 3 ساعات من ساحل المكس، وتوجد بكثرة خلال شهري 5 و6 وتتكاثر في ذلك الوقت.

وأوضح أن أحجام سمك القرش صغيرة وليست كبيرة وعندما تكبر السمكة تهاجر من البحر المتوسط، واصطياد تلك الأسماك معتاد في ذلك الوقت وموجود بحلقة السمك، ولا داعي للقلق لأنها بعيدة عن الشواطئ ولا تقترب منها، وذلك حسب تأكيدات المختصين والصيادين.

من جانبه، أوضح الحاج أسامة المندراوي، غطاس في الإسكندرية، إن أسماك القرش موجود في البحر المتوسط وبأعداد كبيرة، قائلا:"بتيجي تتزاوج في شهر 5 وشهر 6 على سواحلنا".

وأشار إلى أن الحواجز المائية التي أقيمت على شواطئ الإسكندرية جعلت تواجدها على الشواطئ صعب جدًا بالإضافة إلى أنها تحب الهدوء والخصوصية لذلك تتواجد على أعماق كبيرة.