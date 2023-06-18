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الأحد 18 يونيو 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

الثانوية العامة 2023| اليوم.. امتحان اللغة العربية للشعبتين العلمي والأدبي

الثانوية العامة
الثانوية العامة
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يستأنف طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2022 الامتحانات اليوم الأحد، ويؤدي الطلاب امتحان اللغة العربية للشعبتين العلمي والأدبي، لمدة 3 ساعات.

ويأتي مجموع درجات مادة اللغة العربية 80 درجة، ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 4 ومخصص لها 10 درجات، وعدد الأسئلة الموضوعية 51 سؤالًا بمجموع 70 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 55 سؤالًا.

ويؤدي الامتحانات هذا العام  783025 طالبا، من بينهم 276211 طالبا بالشعبة الأدبية، و391671 طالبا بالشعبة العلمية (علوم) و98658 طالبا بالشعبة العلمية (رياضيات).

ويصل عدد لجان النظام والمراقبة يبلغ ١١ لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وعدد لجان سير الامتحان 2098 لجنة.

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