بث مباشر.. حفل تكريم الكاتب الصحفي والناقد الكبير مصطفى بيومي

السبت 17/يونيو/2023 - 07:37 م

أقامت مؤسسة «البوابة نيوز» حفل تكريم الكاتب الصحفى والناقد الكبير مصطفى بيومي.

وقال الكاتب الصحفى عادل الضوي، إن تكريم الكاتب الصحفى والناقد الكبير مصطفى بيومي، يأتي ضمن سلسلة الندوات والتكريمات التي تقيمها مؤسسة "البوابة" للعديد من أعلام الفكر والأدب، إضافة إلى سلسلة الأعداد الخاصة التي تنشرها المؤسسة.

وأكد الضوي أن هذه الأمسية تأتي من باب المحبة قبل أن تكون من باب الواجب. إضافة بالطبع، إلى قيمة مصطفى بيومي التي تستحق التكريم والاحترام.

وأضاف كثيرون ممن يستحقون التكريم في هذا الوطن قد غفل عنهم الزمن.

وتابع الضوى: يأتي هذا التكريم من جانبين، المحبة وتقدير القيمة الكبيرة لهذا الرجل الموجود بيننا. وقد حرص الكاتب الصحفى عبد الرحيم علي رئيس مجلسي إدارة وتحرير مؤسسة البوابة نيوز على إقامته، حتى مع وجوده خارج البلاد. لكنه كتب في حقه كلمة دعانا إلى قراءتها خلال أمسيتنا هذه.

